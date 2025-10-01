美國軍工熱 全訊大補

《華爾街日報》報導，美國政府正與多家飛彈製造商討論，要擴大美國關鍵武器生產速度，希望飛彈供應商產量大增二至四倍。台廠當中，全訊（5222）有承接部份美系飛彈客戶訂單，隨美國政府加大飛彈儲備力道，全訊相關業務有望水漲船高，成為台廠大贏家。

《華爾街日報》披露，為了達成飛彈擴大部署的目標，五角大廈正與洛克希德馬丁、通用動力、L3Harris等多家美國飛彈製造商展開會議，並希望加快關鍵武器生產速度，提高武器庫存量。

據悉，五角大廈為了防止突發衝突時武器庫存可能過低，正在敦促飛彈供應商擴大產能，增產幅度為二至四倍。消息指出，這些飛彈包含愛國者攔截飛彈、遠程反艦飛彈、標準六型飛彈、精準打擊飛彈與聯合對空遙控飛彈等。

其中，愛國者飛彈更被美方列為特別優先項目，主要供應商是被外界喻為「軍火之王」的洛克希德馬丁，該公司過去曾來台參與「台美國防產業合作論壇」，並且在台灣也設有分工司，與國內軍工供應鏈合作密切；其中，全訊因產品主要應用在飛彈中，有望受惠。

不僅美國飛彈需求大增，台灣2026年度總體國防預算達到9,495億元，占GDP的3.32%，創歷史新高，賴政府預計在2030年前，將國防預算占GDP比重至5%，預料國防商機有望進一步擴大。

另外，日前中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度在國人面前亮相，並證實此一次世代防空飛彈即將步入量產階段，全訊扮演關鍵供應鏈角色，受惠大。

據悉，全訊負責提供天弓四型飛彈中所使用的軍工級功率放大器與相關雷達關鍵零組件，可說是扮演飛彈尋找目標的眼睛，決定飛彈能否精準打擊，扮演要角。中科院為全訊最重要的國內客戶，受惠近年來國防自主政策，全訊供應的零組件在某種程度上具有不可取代性。