美國軍工熱 全訊大補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
全訊董事長張全生。聯合報系資料照
全訊董事長張全生。聯合報系資料照

《華爾街日報》報導，美國政府正與多家飛彈製造商討論，要擴大美國關鍵武器生產速度，希望飛彈供應商產量大增二至四倍。台廠當中，全訊（5222）有承接部份美系飛彈客戶訂單，隨美國政府加大飛彈儲備力道，全訊相關業務有望水漲船高，成為台廠大贏家。

《華爾街日報》披露，為了達成飛彈擴大部署的目標，五角大廈正與洛克希德馬丁、通用動力、L3Harris等多家美國飛彈製造商展開會議，並希望加快關鍵武器生產速度，提高武器庫存量。

據悉，五角大廈為了防止突發衝突時武器庫存可能過低，正在敦促飛彈供應商擴大產能，增產幅度為二至四倍。消息指出，這些飛彈包含愛國者攔截飛彈、遠程反艦飛彈、標準六型飛彈、精準打擊飛彈與聯合對空遙控飛彈等。

其中，愛國者飛彈更被美方列為特別優先項目，主要供應商是被外界喻為「軍火之王」的洛克希德馬丁，該公司過去曾來台參與「台美國防產業合作論壇」，並且在台灣也設有分工司，與國內軍工供應鏈合作密切；其中，全訊因產品主要應用在飛彈中，有望受惠。

不僅美國飛彈需求大增，台灣2026年度總體國防預算達到9,495億元，占GDP的3.32%，創歷史新高，賴政府預計在2030年前，將國防預算占GDP比重至5%，預料國防商機有望進一步擴大。

另外，日前中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度在國人面前亮相，並證實此一次世代防空飛彈即將步入量產階段，全訊扮演關鍵供應鏈角色，受惠大。

據悉，全訊負責提供天弓四型飛彈中所使用的軍工級功率放大器與相關雷達關鍵零組件，可說是扮演飛彈尋找目標的眼睛，決定飛彈能否精準打擊，扮演要角。中科院為全訊最重要的國內客戶，受惠近年來國防自主政策，全訊供應的零組件在某種程度上具有不可取代性。

飛彈 美國 馬丁

延伸閱讀

WSJ：憂對中衝突 五角大廈促飛彈增產4倍

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

日媒曝美新版國防戰略！要求台加強防衛、陸對台動武「美軍將介入」

融程電今年軍工業務比重將突破兩成 第3季營收有望創新高

相關新聞

美國軍工熱 全訊大補

《華爾街日報》報導，美國政府正與多家飛彈製造商討論，要擴大美國關鍵武器生產速度，希望飛彈供應商產量大增二至四倍。台廠當中...

緯穎德州買廠 斥資22億

緯穎（6669）昨（1）日公告，子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得位於美國德...

鴻碩攜伴 布局東南亞充電站

鴻碩集團（3092）旗下慧鴻能源，與綠能供應商創睿能源共同宣布達成策略聯盟，創睿能源除取得慧鴻能源充電設備在台灣市場的經...

工業電腦整合！瑞傳科入股中美萬泰科 鞏固觸控電腦版圖

振樺電子（8114）子公司瑞傳1日宣布出手！公司公告已斥資2.99億元買下觸控電腦工業電腦廠中美萬泰科技41%股權，成最...

台灣大揪伴催動資安服務 攜手精誠旗下智慧資安科技

台灣大哥大（3045）今年資安業務年增率可望突破九成，昨（30）日宣布攜手精誠旗下智慧資安科技，推出「資安心」，涵蓋六大...

偉訓斥資5,600萬 越南設點

機殼暨電源廠偉訓（3032）昨（30）日公告，擬斥資5,600萬元在越南設立100%子公司，滿足客戶需求，並降低地緣政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。