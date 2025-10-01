緯穎德州買廠 斥資22億

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

緯穎（6669）昨（1）日公告，子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得位於美國德州Socorro建物。該建物面積共47.62萬平方英尺（約1.3萬坪），每單位價格152.87美元，總金額7,280.82萬美元（約新台幣22.21億元），交易相對人為SLC BUILDING 8, LLC。

緯穎規劃，德州廠新建置產能最快今年第4季投產，並配合既有的墨西哥廠，同步提升對美國客戶出貨優勢。

據了解，緯穎旗下的Wiwynn Technology Corporation在6月時公告，向SLC BUILDING 8, LLC承租上述不動產，作為未來營運所需，如今隨著情勢改變調整步伐，因此改租為買。

緯穎重兵部署墨西哥，董事長洪麗寗日前表示，目前有七成伺服器出貨來自墨西哥廠，德州廠與墨國廠車程僅30分鐘，產能可靈活調配，不會因關稅政策變化而放棄其中一個廠區。

緯穎 墨西哥 美國

延伸閱讀

緯創（3231）亮燈、緯穎（6669）8%！專家：滿手AI題材、近兩年獲利加速

「美國電信走廊」訪新北 簽署MOU啟動文教經濟交流

信驊、緯穎 認購聚光

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

相關新聞

美國軍工熱 全訊大補

《華爾街日報》報導，美國政府正與多家飛彈製造商討論，要擴大美國關鍵武器生產速度，希望飛彈供應商產量大增二至四倍。台廠當中...

緯穎德州買廠 斥資22億

緯穎（6669）昨（1）日公告，子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得位於美國德...

鴻碩攜伴 布局東南亞充電站

鴻碩集團（3092）旗下慧鴻能源，與綠能供應商創睿能源共同宣布達成策略聯盟，創睿能源除取得慧鴻能源充電設備在台灣市場的經...

工業電腦整合！瑞傳科入股中美萬泰科 鞏固觸控電腦版圖

振樺電子（8114）子公司瑞傳1日宣布出手！公司公告已斥資2.99億元買下觸控電腦工業電腦廠中美萬泰科技41%股權，成最...

台灣大揪伴催動資安服務 攜手精誠旗下智慧資安科技

台灣大哥大（3045）今年資安業務年增率可望突破九成，昨（30）日宣布攜手精誠旗下智慧資安科技，推出「資安心」，涵蓋六大...

偉訓斥資5,600萬 越南設點

機殼暨電源廠偉訓（3032）昨（30）日公告，擬斥資5,600萬元在越南設立100%子公司，滿足客戶需求，並降低地緣政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。