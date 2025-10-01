緯穎德州買廠 斥資22億
緯穎（6669）昨（1）日公告，子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得位於美國德州Socorro建物。該建物面積共47.62萬平方英尺（約1.3萬坪），每單位價格152.87美元，總金額7,280.82萬美元（約新台幣22.21億元），交易相對人為SLC BUILDING 8, LLC。
緯穎規劃，德州廠新建置產能最快今年第4季投產，並配合既有的墨西哥廠，同步提升對美國客戶出貨優勢。
據了解，緯穎旗下的Wiwynn Technology Corporation在6月時公告，向SLC BUILDING 8, LLC承租上述不動產，作為未來營運所需，如今隨著情勢改變調整步伐，因此改租為買。
緯穎重兵部署墨西哥，董事長洪麗寗日前表示，目前有七成伺服器出貨來自墨西哥廠，德州廠與墨國廠車程僅30分鐘，產能可靈活調配，不會因關稅政策變化而放棄其中一個廠區。
