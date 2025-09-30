台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價
台積電（2330）30日盤後鉅額交易再傳新天價捷報，出現歷史最高價1,430元、11張，總金額1,573萬的配對交易。儘管台積電現貨30日逢季底尾盤遭調節，使漲幅縮小至0.38％收1,305元，但盤後鉅額價格與現貨差距擴大至125點，若換算成漲點還有1,020點空間，台股將上看26,840點，並有機會進一步劍指27,000大關。
台積電30日盤後鉅額交易驚見現貨的漲停價1,430元，刷新成為歷史第一高價的盤後鉅額配對買賣；歷史第二高為今年9月17日與19日的1,405元，第三高則是9月24日的1,356.35元。
據統計，台積電今天共有23筆盤後鉅額交易，共3,881張又108股，總成交金額高達50.81億元，換算加權平均價格為1,309.13元，略高於30日收盤價1,305元，市場關注是否暗示台積電價格將止穩回升，帶動大盤續強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言