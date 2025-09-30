台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電。路透
台積電（2330）30日盤後鉅額交易再傳新天價捷報，出現歷史最高價1,430元、11張，總金額1,573萬的配對交易。儘管台積電現貨30日逢季底尾盤遭調節，使漲幅縮小至0.38％收1,305元，但盤後鉅額價格與現貨差距擴大至125點，若換算成漲點還有1,020點空間，台股將上看26,840點，並有機會進一步劍指27,000大關。

台積電30日盤後鉅額交易驚見現貨的漲停價1,430元，刷新成為歷史第一高價的盤後鉅額配對買賣；歷史第二高為今年9月17日與19日的1,405元，第三高則是9月24日的1,356.35元。

據統計，台積電今天共有23筆盤後鉅額交易，共3,881張又108股，總成交金額高達50.81億元，換算加權平均價格為1,309.13元，略高於30日收盤價1,305元，市場關注是否暗示台積電價格將止穩回升，帶動大盤續強。

