偉訓斥資5,600萬 越南設點
機殼暨電源廠偉訓（3032）昨（30）日公告，擬斥資5,600萬元在越南設立100%子公司，滿足客戶需求，並降低地緣政治風險、增加產能彈性調度。偉訓表示，赴越南投資，主要為支應美國工具機客戶新訂單需求。
偉訓今年來受惠輝達RTX50系列新顯卡推出，帶旺電源升級需求，加上7月起開始認列新併購的音圈公司AIP業績，前八月合併營收70.68億元，年增45%。目前偉訓來自電源電源產品營收占比約四成，自有品牌占比約20%、機殼相關應用約30%。
針對本季營運展望，偉訓表示，電競電源前三季拉貨強勁，本季下游客戶暫時觀望，另一方面，偉訓透過下游EMS廠新開發AI伺服器機櫃新品，預計第4季出貨，主要供貨美系雲端服務供應商（CSP），有望為營運注入新動能。
偉訓在今年7月完成收購AIP公司，偉訓表示，今年完成對AIP的財務工程後，預計明年起對偉訓整體獲利將有明顯貢獻。
