台灣大揪伴催動資安服務 攜手精誠旗下智慧資安科技

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）今年資安業務年增率可望突破九成，昨（30）日宣布攜手精誠旗下智慧資安科技，推出「資安心」，涵蓋六大資安核心服務，打造一站式資安解決方案，搶進企業市場。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI升級趨勢推動下，企業對資安高度需求與成長潛力同步上揚，台灣大今年資安業務年增率有望突破94%。

朱曉幸指出，台灣大與精誠資訊集團透過「6C產品共銷共研」強化企業服務，本次攜手智慧資安科技整合雙方技術與產品，結合台灣大在電信與AI應用的優勢，及智慧資安科技的專業檢測服務，打造低門檻、好入手，且涵蓋偵測、防護、教育、管理四大面向，協助企業在事前預防、事中偵測、事後應變做到全面防護，應對資安挑戰，更全面強化AI時代下的資安軟實力。

台灣大表示，「資安心」解決方案涵蓋台灣大自研AI反詐利器「反詐戰警企業版／個人版」與「EASM（外部曝險評估報告）」，以及由智慧資安科技提供的「主機弱點掃描」、「網頁弱點掃描」、「社交工程演練」及「風險盤點健診」。

資安 台灣大哥大 AI

