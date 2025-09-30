台積電最後一盤爆1.3萬張賣單、收1305元 挑戰5日線無功而返

台積電（2330）在寫下天價後走跌， 失守5日線，30日以1,310元開高， 一度拉升至1,320元，但最後一盤卻爆出13,215張賣單， 一口氣拉低15元股價，終場收在最低的1,305元， 上漲5元， 漲幅0.38%，市值33兆8,420億元，挑戰5日線無功而返。

台積電今年4月9日一度下探至780元， 隨後反彈向上，9月23日收在1,340元，寫下新高紀錄，9月24日盤中更曾衝達1,355元，再創歷史新高， 收盤則是平1,340元的紀錄。

但股價創高後拉回，連假前收在1,300元，跌破5日線， 30日以1,310元開出，一度拉升至1,320元，不過最後一盤爆量壓低股價，終場收在最低的1,305元，上漲5元，未收復5日線。

台積電預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望；根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

另外，業界傳出，台積電正加快美國亞利桑那州新廠產能布建腳步，當地三廠可望提前在2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，比原先規劃2028年量產提早一年；台積電則是回應，有關TSMC Arizona的相關進展，皆依公司公告為準。