記憶體行情升溫 威剛看好企業級與AI應用市場

記憶體模組大廠威剛（3260）30日買盤湧入、收157.0元鎖漲停，大漲14.0元，成交量約2.43萬張、成交金額約37.75億元。公司表示，近期記憶體市況升溫的力道「超乎原先研調預估」，已積極洽談貨源、確保庫存水位，以應對後續可能擴大的缺貨潮。

業界指出，全球雲端服務（CSP）為2026年AI伺服器提前備料，DRAM與NAND同步吃緊、價格全面走揚；原廠近期普遍調升兩成以上，美光上週法說後恢復報價，並對伺服器用DRAM與企業級SSD率先喊漲，測試市場接受度。AI需求持續推動DDR5熱度，但因產能向高階產品傾斜、DDR4供應稀缺，單月漲幅更逾兩成，PC與消費性領域明顯遭到排擠。

市場解讀，若供給偏緊與報價上行延續到第4季，威剛受惠企業級/AI應用出貨與庫存策略，毛利與營運動能有望同步放大；後續觀察焦點在於原廠報價節奏、CSP拉貨強度與公司鎖定的高容量SSD產品線比重。