群聯攻上漲停！大摩喊目標價800元、記憶體供需吃緊點火
受摩根士丹利（大摩）最新「記憶體產業」報告激勵，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）30日連4黑後尾盤急彈鎖漲停，收706元、上漲64元，成交量約3,700張、成交金額約25.63億元。
大摩指出，AI帶動的主流記憶體供需失衡正向舊世代產品擴散，傳統快閃記憶體（Flash）包括NOR Flash、SLC NAND Flash，以及DDR4等產品明顯轉緊。分析團隊認為，NOR價格已啟動上行，明年在供給受限與旺季復甦下，將出現低個位數缺口；高密度SLC NAND受雲端AI需求擠壓舊世代產能，恐見「嚴重缺貨」。
在上述利多下，大摩全面調升台系記憶體與周邊供應鏈目標價。就個股來看，群聯評級給予「優於大盤」，目標價自608元大幅上修至800元，調幅31.5%，反映公司在企業級與雲端儲存需求擴張、控制器產品組合升級與報價趨勢改善的綜合受惠。
