快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

群聯攻上漲停！大摩喊目標價800元、記憶體供需吃緊點火

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

受摩根士丹利（大摩）最新「記憶體產業」報告激勵，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）30日連4黑後尾盤急彈鎖漲停，收706元、上漲64元，成交量約3,700張、成交金額約25.63億元。

大摩指出，AI帶動的主流記憶體供需失衡正向舊世代產品擴散，傳統快閃記憶體（Flash）包括NOR Flash、SLC NAND Flash，以及DDR4等產品明顯轉緊。分析團隊認為，NOR價格已啟動上行，明年在供給受限與旺季復甦下，將出現低個位數缺口；高密度SLC NAND受雲端AI需求擠壓舊世代產能，恐見「嚴重缺貨」。

在上述利多下，大摩全面調升台系記憶體與周邊供應鏈目標價。就個股來看，群聯評級給予「優於大盤」，目標價自608元大幅上修至800元，調幅31.5%，反映公司在企業級與雲端儲存需求擴張、控制器產品組合升級與報價趨勢改善的綜合受惠。

快閃記憶體 Flash

延伸閱讀

AI熱潮推升需求 鎧俠擴產NAND快閃記憶體拚追三星海力士

大摩挺亞德客 看淡上銀

記憶體族群近3年最強復甦！南亞科、群聯、威剛...10檔相關股 有機會旺到年底

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

相關新聞

法人點名老AI領頭羊！緯創「兩因素」早盤飆漲停　

法人指出，根據通路調查，緯創（3231）在 AI 伺服器市場持續擴大版圖，成為資金關注的新焦點。30日股價自開盤便一路上...

DDR3價揚 晶豪科進補

DDR3記憶體出頭天，業界指出，由於電視、機上盒、網通設備等消費性電子主晶片最高僅支援DDR3與DDR4，隨著DDR4價...

華碩推電競掌機 新添動能

品牌大廠華碩（2357）與微軟跨界合作的最新電競掌機「ROG Xbox Ally」系列已開放預購，預定10月16日全球上...

芯鼎衝刺無人機布局

神盾集團旗下芯鼎（6695）積極跨足無人機與機器人市場，鎖定AI與影像應用需求，並以ASIC平台為核心驅動成長。法人看好...

電商、零售業 迎RMN時代

數位廣告進入零售媒體網路（RMN）時代，電商與零售業者近期利用自身平台數據，積極要求供應商以RMN技術精準行銷，富邦媒（...

技嘉GB300伺服器 出貨

技嘉（2376）受惠輝達B300、GB300 AI伺服器開始出貨，其中，GB300第4季逐步放量，占整體伺服器營收占比可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。