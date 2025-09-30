近十年最強換機潮啟動！蘋概股香氣四溢 新日興飆漲停

蘋果iPhone 17系列新機開賣報捷，市場看好將迎來近十年最強勁的換機潮，連帶激勵台股蘋概供應鏈股價表現強勢，近期在盤面上掀起一波資金熱潮。蘋果股價在高檔區間震盪，而台廠供應商則在基本面與未來技術革新的雙重題材加持下，紛紛啟動上攻行情。

iPhone 17系列與超薄款iPhone Air於9月19日開賣後，市場普遍樂觀預期它將帶動iPhone 11、12、13、14等四個世代的用戶展開換機，有機會創下銷售新高。在這波熱潮中，台廠供應鏈成為焦點。其中，關鍵零組件革新領頭羊新日興（3376），因被視為未來幾年蘋果產品外型革新的關鍵供應商，獲得亞系外資列入布局「首選」，30日股價強勢攻上漲停，表現最為亮眼。

供應蘋果電源的台達電（2308）與光寶科（2301）也受惠。其中，台達電先前已受惠於AI伺服器電源需求，股價一路飆漲至917元天價，在新機發表後預期將有動能挑戰千元大關；近期股價相對緩步的光寶科也將因蘋果訂單增添動能。

另，鏡頭雙雄受惠新規格，大立光（3008）和玉晶光（3406）作為iPhone鏡頭主力供應商，今日股價也雙雙持穩高檔。iPhone 17 新機搭載全新設計的Center Stage前置鏡頭，首度採用1,800萬畫素方形感測器，儘管鏡頭升級幅度有限，但新機齊發，一支手機包含前後鏡頭等多達七、八顆光學元件的需求，仍是兩家公司下半年的最重要動能。

此外，鴻海（2317）儘管30日股價呈現開高走低，盤中翻黑，但依舊被視為是最大贏家，獲得iPhone 17系列新機約六成的訂單。為滿足追單需求，鴻海大陸鄭州工廠正加緊趕工生產。

除了i17銷量外，蘋果產品的「未來革新」也成為推升股價的另一大引擎。亞系外資指出，蘋果將四款iPhone 17全數升級為LTPO OLED面板後，預期新的顯示技術將為後續的折疊裝置鋪路，預期將在2026年下半年推出折疊式iPhone，並在2028年再推折疊式iPad。

新日興亞系外資重申「強力看好」評等，目標價上看320元，同時是iPhone顯示器供應鏈中的「首選」。並首次將聯詠（3034）納入研究，給予「持有」評等，目標價上調至460元。

分析師指出，蘋果未來潛在的顯示技術升級，包括 CoE（封裝彩色濾光片）、UDC（螢幕下鏡頭）及新型OLED材料，這些技術在折疊手機上獲得驗證後，不排除導入高階Pro系列產品，為相關供應鏈帶來長線的成長空間。

整體而言，在 iPhone 17 系列新機熱銷、引爆強勁換機潮的短期動能，以及 折疊式產品帶來未來幾年技術革新與訂單成長的長期題材雙重帶動下，台廠蘋概股正處於一個強勢的上升周期。