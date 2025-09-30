輝達點火 AI！老將打前鋒 緯創、健策強鎖漲停
美股昨夜在AI龍頭輝達（NVIDIA）領軍上攻下全面翻紅，激勵台股AI概念族群於9月30日強勢表態，老AI全面走強，再度成為市場資金追捧焦點。
其中，健策（3653）跳空漲停鎖死，緯創（3231）亦放量快攻漲停140.5元，強勢姿態引爆資金簇擁，進一步帶動旗下伺服器子公司緯穎（6669）大漲逾7.5%。其他如穎崴（6515）、川湖（2059）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、雙鴻（3324）、廣達（2382）、金像電（2368）等AI族群個股亦全面上攻，氣勢如虹，成為大盤多頭陣營的「神隊友」。
本波AI概念股反彈不僅僅是技術面反攻，更有基本面與中長線題材支撐。隨著北美雲端服務供應商（CSP）如微軟、Google、亞馬遜、Meta等，持續擴大AI基礎建設資本支出，台灣供應鏈成為直接受惠者。美系外資最新報告點名，台系ODM廠商如緯創、緯穎將受惠於AI伺服器與資料中心訂單放量，成為此波AI基礎建設浪潮的核心供應商。
此外，AI模型運算對於記憶體、網通、散熱與電源管理的需求持續擴大，也推升相關零組件族群表現亮眼。法人指出，AI伺服器、高速傳輸、光通訊及邊緣AI應用正是下一波資金卡位重點，而資料儲存、電力基礎設施、AI晶片設計及ASIC/IP等領域也成為投資市場高度關注的題材。
展望後市，法人分析，AI題材仍具高度發酵空間，尤其是具備實質訂單動能、技術實力與客戶基礎的個股，將在族群輪動中勝出。隨著美系科技巨頭下半年資本支出不減反增，加上台灣供應鏈競爭優勢明確，AI族群值得持續追蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言