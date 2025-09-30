輝達點火 AI！老將打前鋒 緯創、健策強鎖漲停

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股昨夜在AI龍頭輝達（NVIDIA）領軍上攻下全面翻紅，激勵台股AI概念族群於9月30日強勢表態，老AI全面走強，再度成為市場資金追捧焦點。

其中，健策（3653）跳空漲停鎖死，緯創（3231）亦放量快攻漲停140.5元，強勢姿態引爆資金簇擁，進一步帶動旗下伺服器子公司緯穎（6669）大漲逾7.5%。其他如穎崴（6515）、川湖（2059）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、雙鴻（3324）、廣達（2382）、金像電（2368）等AI族群個股亦全面上攻，氣勢如虹，成為大盤多頭陣營的「神隊友」。

本波AI概念股反彈不僅僅是技術面反攻，更有基本面與中長線題材支撐。隨著北美雲端服務供應商（CSP）如微軟、Google、亞馬遜、Meta等，持續擴大AI基礎建設資本支出，台灣供應鏈成為直接受惠者。美系外資最新報告點名，台系ODM廠商如緯創、緯穎將受惠於AI伺服器與資料中心訂單放量，成為此波AI基礎建設浪潮的核心供應商。

此外，AI模型運算對於記憶體、網通、散熱與電源管理的需求持續擴大，也推升相關零組件族群表現亮眼。法人指出，AI伺服器、高速傳輸、光通訊及邊緣AI應用正是下一波資金卡位重點，而資料儲存、電力基礎設施、AI晶片設計及ASIC/IP等領域也成為投資市場高度關注的題材。

展望後市，法人分析，AI題材仍具高度發酵空間，尤其是具備實質訂單動能、技術實力與客戶基礎的個股，將在族群輪動中勝出。隨著美系科技巨頭下半年資本支出不減反增，加上台灣供應鏈競爭優勢明確，AI族群值得持續追蹤。

