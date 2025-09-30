散熱股王健策衝鋒 小摩首次點讚、目標價喊3,650元

摩根大通首次對散熱股王健策（3653）出具報告，看好其在全球散熱元件市場的領導地位，並預期其將成為AI伺服器散熱規格升級趨勢下的主要受惠者 ，給出「優於大盤」的評等，目標價3,650元。

小摩預期，在AI GPU與ASIC的散熱設計功耗（TDP）提升驅動下，健策的產品將迎來顯著的規格升級 。預計從2024年至2027年，健策的每股純益（EPS） 年均複合成長率（CAGR）將達到約80% 。

健策透過新增水冷板（cold plates）和CPU伺服器插槽（CPU server sockets）等產品來強化其產品組合，進一步擴大其在伺服器市場的價值。健策是首家能同時提供散熱片、散熱模組及 ILM/插槽三種關鍵元件的供應商。

且預期自2026年下半年起，散熱元件將迎來向微通道蓋（MCL）的重大規格升級，並在2027年成為主流，此技術將散熱元件的價值提升9至10倍。