全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

美光吹響號角！報價漲＋外資進 記憶體族群續衝、力積電強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

受惠於國際記憶體龍頭大廠相繼淡出DDR4與SLC NAND Flash市場，造成供給面緊張，成功推升產品報價連番飆漲，激勵下游客戶積極回補庫存。加上外資的強勢加碼，記憶體族群持續上演「價量齊揚」的榮景。

在強勁買盤帶動下，30日早盤記憶體族群表現亮眼。力積電（6770）、商丞（8277）早早鎖住漲停板，威剛（3260）也頻頻亮燈。指標股華邦電（2344）與南亞科（2408）分別大漲逾7%與4%。同時，廣穎（4973）、群聯（8299）、宇瞻（8271）等個股同步上漲超過半根停板，晶豪科（3006）亦穩健走升近3%。此外，華邦電與力積電更雙雙登上成交量冠、亞軍寶座。

外資近期對記憶體族群也積極加碼，上周華邦電獲買超逾10.2萬張，南亞科獲買超3.2萬張，力積電亦獲加碼2.6萬張。

美系外資進一步分析，由於國際大廠資源專注於新一代高頻寬記憶體（HBM）技術，供應鏈的變革為南亞科、華邦電等台廠帶來利多。該外資因此給予華邦電「優於大盤」的評等，目標價從38元上調至42元；南亞科同樣獲得「優於大盤」評等，目標價更是一口氣從48元調升至90元，看好若後續財報優於預期，台廠將持續擔綱盤面強棒。

展望後市，晶豪科認為市場景氣走勢正面，現貨價格持續走高且銷售量持穩，預期下半年營運表現有望轉佳。晶豪科指出，由於全球前三大DRAM廠與中國長鑫存儲陸續宣布停產DDR4，資源集中擴充DDR5與HBM產能，已帶動DDR4與LPDDR4價格上揚，並可望將這波漲價效益進一步外溢至DDR3族群，顯示市場景氣的復甦動能強勁。

