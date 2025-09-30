超期待！蘋果 iPhone 17燒全球 摺疊新機還沒影、軸承三雄率先漲

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

蘋果新機i17才上市，投資人焦點已關注明(2026)年的折疊新機，摺疊機概念股軸承三雄的新日興（3376）、兆利（3548）及富世達（6805）30日表現強勢，富世達早盤擠入千金股。

群益投顧表示，預估折疊螢幕式手機2025年全球出貨量為1,680萬台、年增3.3%，仍屬小眾市場。折疊螢幕式手機市場成長趨緩，多數中系品牌廠商於2025年縮減或調整產品線，專注於擅長領域。售價降低與硬體規格改善雖可吸引消費者購買，但留住使用者才是折疊螢幕式產品市場能否成長的關鍵。

橫向內折式產品應用程式適配複雜度高，手機廠商、應用程式開發者需對新的外形尺寸優化軟體，並提供與一般手機較不同的特殊應用才能吸引並留住消費者。直向內折式產品定價與高規格旗艦手機接近，曾為銷售主流。但其硬體配置不及同價位區間的一般手機，在新奇性過後,成長動能已趨緩。三折式產品機身較重，且受限於面板的耐用性，螢幕損壞機率更高，短期內推出產品的廠商仍少。

Apple首款折疊螢幕手機預計於2026年下半年推出,為橫向內折式。據供應鏈訪查，樞紐（Hinge）供應商為新日興、Amphenol。群益預估其於完整年度出貨量為600~800萬台，Apple折疊螢幕式手機上市後，並將對品牌定位相似的華為與Samsung帶來銷售壓力。

若Apple能帶來創新應用與體驗，其他品牌進而跟進，或許能成為折疊螢幕式手機的新成長動能。折疊螢幕式手機樞紐單價雖高，但樞紐廠商能否獲利取決於零件生產與組裝良率。折疊螢幕式NB售價偏高，短期內出貨量難提升，對樞紐廠商挹注有限。

