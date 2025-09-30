智邦股價帶頭衝 外資調高目標價吸引買盤

網通大廠智邦（2345）30日買盤湧入，股價帶頭衝，早盤最高來到1,070元，目前漲幅超過6%，來到1,050元區間。

智邦是網通每股獲利王兼股王，近期股價漲多回檔，自高點1,170元下修，上周五（26）日受外資調高目標價激勵，上漲8元，收984元，成為台股大跌400多點中，少數上漲的上市公司。

30日台股大漲超過300點，智邦股價也帶頭衝，股價重新站上千元關卡，網通族群中智易（3596）、中磊（5388）、啟碁（6285）小漲。

正文（4906）則宣布參加2025 歐洲光通訊會議暨展覽（ECOC），發表 OMDN-107 800Gbps線性驅動可插拔光模組（DR Linear Pluggable Optics, LPO），整合雷射、調變器與光學訊號處理（optical signal processing, OSP），為新一代 AI 與雲端資料中心提供高速、穩定的光學連線能力。正文早盤小漲0.35元，股價來到24.7元。

智邦近期營收三級跳，去年9月營收才首次突破百億元水準，今年6月營收245.43億元，再度跳大級，站上200億元大關，8月營收來到256.38億元，再創歷史新高，累計前8月營收1,519.8億元，年增147.5%。

今年前8月業績表現亮眼，外資最新公布的報告，更調高智邦目標價，喊上1,800元，外資看好，智邦800G開始出貨大客戶，同時加入新的白牌交換器客戶，將開始出貨800G產品，調升今、明、後年獲利目標。