快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

智邦股價帶頭衝 外資調高目標價吸引買盤

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）30日買盤湧入，股價帶頭衝，早盤最高來到1,070元，目前漲幅超過6%，來到1,050元區間。

智邦是網通每股獲利王兼股王，近期股價漲多回檔，自高點1,170元下修，上周五（26）日受外資調高目標價激勵，上漲8元，收984元，成為台股大跌400多點中，少數上漲的上市公司。

30日台股大漲超過300點，智邦股價也帶頭衝，股價重新站上千元關卡，網通族群中智易（3596）、中磊（5388）、啟碁（6285）小漲。

正文（4906）則宣布參加2025 歐洲光通訊會議暨展覽（ECOC），發表 OMDN-107 800Gbps線性驅動可插拔光模組（DR Linear Pluggable Optics, LPO），整合雷射、調變器與光學訊號處理（optical signal processing, OSP），為新一代 AI 與雲端資料中心提供高速、穩定的光學連線能力。正文早盤小漲0.35元，股價來到24.7元。

智邦近期營收三級跳，去年9月營收才首次突破百億元水準，今年6月營收245.43億元，再度跳大級，站上200億元大關，8月營收來到256.38億元，再創歷史新高，累計前8月營收1,519.8億元，年增147.5%。

今年前8月業績表現亮眼，外資最新公布的報告，更調高智邦目標價，喊上1,800元，外資看好，智邦800G開始出貨大客戶，同時加入新的白牌交換器客戶，將開始出貨800G產品，調升今、明、後年獲利目標。

智邦 營收

延伸閱讀

高價股紅通通 健策亮燈漲停、這三檔也擠身千金股

無人機國家隊 晶片、通訊、影像…各有所長

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

川湖、智邦 認購聚光

相關新聞

法人點名老AI領頭羊！緯創「兩因素」早盤飆漲停　

法人指出，根據通路調查，緯創（3231）在 AI 伺服器市場持續擴大版圖，成為資金關注的新焦點。30日股價自開盤便一路上...

DDR3價揚 晶豪科進補

DDR3記憶體出頭天，業界指出，由於電視、機上盒、網通設備等消費性電子主晶片最高僅支援DDR3與DDR4，隨著DDR4價...

華碩推電競掌機 新添動能

品牌大廠華碩（2357）與微軟跨界合作的最新電競掌機「ROG Xbox Ally」系列已開放預購，預定10月16日全球上...

芯鼎衝刺無人機布局

神盾集團旗下芯鼎（6695）積極跨足無人機與機器人市場，鎖定AI與影像應用需求，並以ASIC平台為核心驅動成長。法人看好...

電商、零售業 迎RMN時代

數位廣告進入零售媒體網路（RMN）時代，電商與零售業者近期利用自身平台數據，積極要求供應商以RMN技術精準行銷，富邦媒（...

技嘉GB300伺服器 出貨

技嘉（2376）受惠輝達B300、GB300 AI伺服器開始出貨，其中，GB300第4季逐步放量，占整體伺服器營收占比可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。