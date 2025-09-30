快訊

法人點名老AI領頭羊！緯創「兩因素」早盤飆漲停　

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導
緯創。 聯合報系資料照
法人指出，根據通路調查，緯創（3231）在 AI 伺服器市場持續擴大版圖，成為資金關注的新焦點。30日股價自開盤便一路上攻，漲停鎖死，成為老AI的領頭羊。

根據法人表示，大客戶戴爾預計自 2026 年起加大對緯創的訂單規模，訂單量較 2025 年成長至少三倍。以出貨規模換算，緯創 2025 年的 Compute tray 出貨量約相當於 5,000 櫃，2026 年則有望提升至 12,000 至 15,000櫃。

法人預估，緯創 2025 年每股純益約 8 元，2026 年僅憑既有的戴爾與惠普的 GB系列訂單，就可望推升每股純益至 11 元以上；若再加計 Rubin 專案的貢獻，2026 年每股純益甚至有機會達到 15 至 16 元。

Rubin 專案自 2026 年起進入 NV 統合階段，原料採購多由客戶採取 consign 模式，將有效改善緯創毛利率（GM）與營益率（OPM），對獲利結構形成正面助力。此外，緯創還透過 Cisco 打入 CSP ASIC Switch 領域，為未來營收再添新成長動能。

在評價層面，緯創具備相對優勢。相較於其他 AI 概念股，目前股價仍處於低檔，加上屬於大型股，具備資金承接能力，有望成為資金從記憶體、PCB 及權值股撤出後的避風港。法人認為，市場目前對緯創 2026 年獲利預估明顯偏低，評價具吸引力。

