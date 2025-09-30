雙「台」啟動！銅箔基板雙雄勁揚 外資報告在發威

銅箔基板（CCL）的台光電（2383）與台燿（6274）開盤後股價走揚，漲幅逾2%，美系券商調升其目標。

美系券商觀察儘管短期AWS有產品轉換的期間，但早已經是市場共識；展望新世代，M9 級 CCL（Q-glass 版本）將於明（2026）年下半年導入，會用到的有：ASIC server、Vera Rubin CPX 版本的中介板、Vera Rubin Ultra 的switch board與computing board、Vera Rubin Ultra Kyber 機櫃的背板等。

至於Nvidia backplane PCB 9月僅是研發階段首次樣品失敗，但不代表延遲，券商維持2027年下半年量產，76–98 層以上，採用 M9 CCL （Q-glass 版本）。

最後ASP方面，M9 級（Q-glass 版本）CCL的ASP每片超過400 美元對比M7 的100–110 美元，M8 的160–180 美元。大幅上升。

券商上修台光電2026-2027年EPS至69.7/87.6元，上修台燿2026-2027年至23.2/34.2，同步升目標。