大摩挺亞德客 看淡上銀

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告中表示，8月海外訂單，中國大陸持續溫和增長，歐洲連續二個月年成長明顯，而北美的年增長則在正負之間波動，後續仍需持續觀察市況回溫狀況。台廠中，較看好亞德客-KY（1590），給予「優於大盤」的評等，目標價1,030元，上銀（2049）則是「劣於大盤」，目標價160元。

根據日本工具機工業會（JMTBA）資料顯示，8月整體訂單總額達1,200億日圓，月減6%，年增8%。日本國內訂單為320億日圓，月減10%、年減1%，海外訂單總共為880億日圓，月減5%、年增12%，主要地區包含中國大陸290億日圓，月減8%、年增3%；歐洲140億日圓，月減14%、年增32%，北美290億日圓，月增7%、年增27%。

亞德客-KY方面，大摩指出，該公司持續切入半導體應用的氣動元件，過去市場由SMC和CKD所主導。然而，亞德客-KY已開始對該市場投入資源並與大陸本土的設備供應商合作。

亞德客-KY產品組合以產業別來看，電子產業2026年前景看好，主因美國智慧型手機品牌將於2026年下半年推出首款摺疊式智慧型手機，外觀形式的改變有望帶動組裝設備的建置潮。此外，來自印刷電路板（PCB）市場的需求同樣表現強勁。

電動車部分，亞德客已成功在中國大陸國內生產的汽車領域取得進展，合作對象包括OEM廠，此外，這兩大領域的增長今年以來表現相當不錯，而此動能有望延續至2025年第4季。至於上銀方面，大摩表示，上銀成長動能則顯得疲弱，且估值處於景氣循環高點，因此較不看好。

