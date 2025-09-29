中工建案旺 挹注營運

目前手中工程承攬量約達1,500億元的中華工程（2515）表示，在建工程待執行量約933億元，加上明年起有四大新案完工，包括「中工碧硯閣」、「中工雲宇宙」、「鳴森苑」和「中工雋詠」，在營造工程、新建案開發挹注下，未來三年業績無虞。

營造工程部分，中工表示，目前承攬工程案量約1,503億元，其中待執行量約933億元，又以「台北雙星」C1D1工程、台塑總部都更營建工程之量體最大。

中工目前手中有九大案耕耘中，其中四大動產開發案將進入完工交屋階段，包括「中工碧硯閣」、「中工雲宇宙」、「鳴森苑」和「中工雋詠」；中工表示，總銷50億元的「中工碧硯閣」將在明年首季完工交屋並挹注營運，該案目前銷售率逾八成，已取得使用執照。

另外，中工位於新北市土城的廠辦大案「中工雲宇宙」，中工初估總銷近500億元，全案預計2027年首季完工，中工指出，先前已有鴻海集團旗下鴻運科已簽訂意向書，未來全案對外可能朝部分出售、每坪售價約55萬元起，部分則採出租持有。