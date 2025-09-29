快訊

正文強攻800G光模組

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

AI伺服器大量部署帶動資料流量成長，帶旺800G光模組、交換器需求商機大增，正文（4906）積極搶進，並於2025歐洲光通信會議暨展覽（ECOC） 發表OMDN-107 800Gbps線性驅動可插拔光模組，以低功耗的架構設計，整合光學等化功能與鏈路效能，兼具高效率與效能，搶攻超大規模運算與AI資料中心商機。

業界分析，全球四大雲端服務業者（CSP）積極建設AI資料中心，OpenAI 、軟銀、甲骨文等大咖協力打造美國「星際之門」計畫，加速建設全球高速AI資料中心，對高速光通訊傳輸、交換器等元件需求日益增加。

美系外資對光通訊產業給出正面看法，將2025年和2026年800G光模組銷量預測分別上調至1,990萬和3,350萬片，調幅達10%和58%，顯示2025年至2026年800G光模組市場需求強勁。

正文積極搶攻800G高速光通訊模組商機，總經理李榮昌表示，將800G LPO光模組納入長期發展藍圖的一環，光模組產品組合將針對AI資料中心、電信網路等領域發展，看好超大規模運算對高速傳輸與高效能的需求日益提升，拓展AI與資料中心插拔式解決方案布局。

AI 光通訊

