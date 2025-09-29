電商、零售業迎 RMN 時代

數位廣告進入零售媒體網路（RMN）時代，電商與零售業者近期利用自身平台數據，積極要求供應商以RMN技術精準行銷，富邦媒（8454）將RMN定為今年業績成長動能；91APP攜手RMN與AI產品賦能電通集團媒體服務；超商雙雄統一超、全家也加強利用RMN技術，寄望流量變現、帶動營收。

富邦媒去年推動RMN和第三方市集（mo店+），今年也是營運雙主軸。

富邦媒總經理谷元宏先前透露，去年已經有廠商採用RMN方案「momo Ads」試水溫。第2季momo Ads也攜手Meta推出「momo聯播網」，打造台灣第一個整合電商與社群的智慧廣告聯播平台，廣告可在momo購物網站曝光，並觸及Meta旗下臉書與Instagram，以「站內＋站外」的整合式廣告版位投遞。

91APP協助零售、品牌業者建立官網，打造OMO（線上融合線下）無縫服務，並推出「RMN 3.0」，打造零售媒體解決方案。

91APP今年結合廣告行銷業者電通集團旗下「Carat凱絡」、「dentsuX貝立德」、「iProspect安布思沛」推出「電通零售（dentsu Retail）」服務，強調以AI驅動RMN技術，精細化零售標籤技術，精準鎖定目標受眾，提升數位廣告投放效能。

超商雙雄近年開店趨於飽和，LINE官方帳號與App成為觸及用戶頻率更高媒介。全家旗下「全家App」已擁有超過1,950萬個會員，數位媒體資源正式進入跨平台再行銷階段，推動App轉型為會員經營與媒體變現雙重角色的平台。將App首頁、行動購物、優惠專區等頁面都納入廣告主可用媒體版位，強化廣告可見度和轉換率，讓App流量變現。

統一集團旗下統一資訊推出RMN解決方案，主要將統一超商實體門市和OPENPOINT App數據廣告通路結合，鎖定門市與行動裝置兩大通路，以會員數據鎖定客戶，希望精準行銷方式讓用戶「看廣告就下單」，提升品牌行銷轉換效率。