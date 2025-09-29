AI、機器人與AR眼鏡等相關應用百花齊放，帶動資料上雲需求激增，並催動網路升級腳步加快與大量基地台建置，定位解決方案供應商現觀科（6906）迎來大商機。

現觀科是目前全球定位解決方案龍頭，市占率逾三成，即便先前現觀科曾遭遇同業以「賣硬體送定位服務」的硬體綁定商業模式競爭，一度讓東南亞客戶暫停與現觀科合作，但該客戶日後欲升級系統時，卻面臨高額報價，最終只能再度回頭選擇現觀科，凸顯現觀科聚焦專業與彈性報價優勢。

營運策略上，現觀科持續深化技術優勢，獨家室內定位技術逐步落地，並持續推動廣告推播應用，吸引大客戶採用。

國際市場方面，今年現觀科首度打入電信大咖Vodafone，並與基地台龍頭大廠合作，拿下泰國專案；同時也與韓國指標企業展開技術合作會議，預計未來有機會進軍韓國市場，鞏固全球布局。