技嘉 GB300 伺服器 出貨

技嘉（2376）受惠輝達B300、GB300 AI伺服器開始出貨，其中，GB300第4季逐步放量，占整體伺服器營收占比可望達二位數以上，營運看俏。

談到AI伺服器出貨，技嘉董事長葉培城之前表示：「很不錯。」由於AI伺服器單價高，將是技嘉今年核心成長動能，對營收年增幅度有顯著貢獻。

葉培誠強調，技嘉在AI伺服器相關領域基礎穩固，並持續受惠於全球AI應用擴張趨勢，GB300 AI伺服器配合客戶要求，按照既有進度出貨，並將繼續強化新一代產品的能量。

主板與顯卡業務方面，技嘉認為，相關業務第2季表現相對平緩，隨著產品迭代周期推進，輝達RTX 50高階顯卡系列成功帶動換機潮，預期將繼續延伸至中階、入門級市場，帶動整體需求增長。技嘉在高階領域當中感受到拉貨力道明顯提升，下半年市況優於上半年，第4季有機會攀上全年出貨高點。

技嘉自有品牌AI TOPS電競筆電方面，葉培城認為，市占率正持續提升，全年業績表現有望超出第2季新品發表會時的內部預期。