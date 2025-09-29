快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

技嘉 GB300 伺服器 出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

技嘉（2376）受惠輝達B300、GB300 AI伺服器開始出貨，其中，GB300第4季逐步放量，占整體伺服器營收占比可望達二位數以上，營運看俏。

談到AI伺服器出貨，技嘉董事長葉培城之前表示：「很不錯。」由於AI伺服器單價高，將是技嘉今年核心成長動能，對營收年增幅度有顯著貢獻。

葉培誠強調，技嘉在AI伺服器相關領域基礎穩固，並持續受惠於全球AI應用擴張趨勢，GB300 AI伺服器配合客戶要求，按照既有進度出貨，並將繼續強化新一代產品的能量。

主板與顯卡業務方面，技嘉認為，相關業務第2季表現相對平緩，隨著產品迭代周期推進，輝達RTX 50高階顯卡系列成功帶動換機潮，預期將繼續延伸至中階、入門級市場，帶動整體需求增長。技嘉在高階領域當中感受到拉貨力道明顯提升，下半年市況優於上半年，第4季有機會攀上全年出貨高點。

技嘉自有品牌AI TOPS電競筆電方面，葉培城認為，市占率正持續提升，全年業績表現有望超出第2季新品發表會時的內部預期。

技嘉 AI 伺服器

延伸閱讀

黃仁勳：中國晶片僅落後美幾奈秒 我們須參與競爭

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

三星2奈米砍價三成…爭取輝達、高通、特斯拉下單 挖台積電牆腳

輝達入股英特爾 處處暗藏川普影子

相關新聞

永續期 量能活絡

美股連續上漲後出現回檔，因市場修正對Fed降息時程預期，加上經濟數據偏強，通膨降溫速度遜預期，資金面再轉向謹慎；變化直接...

黃金期 價格向上

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.25%，是自去年12月來首次降息，隨後在經濟數據出現...

DDR3價揚 晶豪科進補

DDR3記憶體出頭天，業界指出，由於電視、機上盒、網通設備等消費性電子主晶片最高僅支援DDR3與DDR4，隨著DDR4價...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

旺矽、穎崴目標價 外資上調

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWo...

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。