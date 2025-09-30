就市論勢／AI、食品、內需 可低接

盤勢分析

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

聯準會重啟降息循環，激勵全球股市上漲，美股三大指數續創歷史新高，亞股同樣走強，台灣加權指數、南韓KOSPI與日經同步創高，不過近來漲多拉回整理。

台灣9月製造業依產值計算的生產動向指數48.0仍在榮枯線之下，AI需求使資訊電子業具韌性，整體來看，電子通訊仍為成長主軸，傳產受海外報價競爭與需求走弱影響，復甦相對緩慢。

由於近期散戶進場使融資餘額由2,200億元上揚至逾2,700億元，市場籌碼逐漸混亂，加上美國法院對關稅合法性的判決變數，使不確定性增加，潛在下跌風險機率加大，操作態度仍須謹慎。

投資建議

AI產業的結構性成長趨勢仍為中長期主軸。NVIDIA持續受惠全球CSP（雲端服務供應商）對AI 算力的龐大需求，微軟、Google等CSP業者相繼上調2025~2026年資本支出。

在GB200／300伺服器供應鏈的推動，加上CSP業者也發展自有AI晶片（ASIC）下，AI算力需求結構性成長，中長期營運動能無虞，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM等族群持續受惠。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。看好季報良好與營收成長力道強勁的標的，如AI伺服器供應鏈等類股、受惠普發萬元的食品與內需股。