快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

聯準會重啟降息循環，激勵全球股市上漲，美股三大指數續創歷史新高，亞股同樣走強，台灣加權指數、南韓KOSPI與日經同步創高，不過近來漲多拉回整理。

台灣9月製造業依產值計算的生產動向指數48.0仍在榮枯線之下，AI需求使資訊電子業具韌性，整體來看，電子通訊仍為成長主軸，傳產受海外報價競爭與需求走弱影響，復甦相對緩慢。

由於近期散戶進場使融資餘額由2,200億元上揚至逾2,700億元，市場籌碼逐漸混亂，加上美國法院對關稅合法性的判決變數，使不確定性增加，潛在下跌風險機率加大，操作態度仍須謹慎。

投資建議

AI產業的結構性成長趨勢仍為中長期主軸。NVIDIA持續受惠全球CSP（雲端服務供應商）對AI 算力的龐大需求，微軟、Google等CSP業者相繼上調2025~2026年資本支出。

在GB200／300伺服器供應鏈的推動，加上CSP業者也發展自有AI晶片（ASIC）下，AI算力需求結構性成長，中長期營運動能無虞，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM等族群持續受惠。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。看好季報良好與營收成長力道強勁的標的，如AI伺服器供應鏈等類股、受惠普發萬元的食品與內需股。

AI 降息 伺服器

延伸閱讀

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

ASIC推AI應用半導體成長 台廠合縱連橫拚先機

川普消遣鮑爾…你被開除了 加強施壓意味濃厚

美國本周將公布9月就業報告 預估非農人數僅增加5萬人

相關新聞

永續期 量能活絡

美股連續上漲後出現回檔，因市場修正對Fed降息時程預期，加上經濟數據偏強，通膨降溫速度遜預期，資金面再轉向謹慎；變化直接...

黃金期 價格向上

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.25%，是自去年12月來首次降息，隨後在經濟數據出現...

DDR3價揚 晶豪科進補

DDR3記憶體出頭天，業界指出，由於電視、機上盒、網通設備等消費性電子主晶片最高僅支援DDR3與DDR4，隨著DDR4價...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

旺矽、穎崴目標價 外資上調

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWo...

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。