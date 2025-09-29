華碩推電競掌機 新添動能

品牌大廠華碩（2357）與微軟跨界合作的最新電競掌機「ROG Xbox Ally」系列已開放預購，預定10月16日全球上市。法人看好，隨著新機開賣，有望掀起新一波換機潮，為華碩第4季電競業務增添新動能。

ROG Xbox Ally系列皆內建Windows 11作業系統，可暢玩Xbox Game Pass及各大平台大作，搭配直覺明瞭的Xbox UI全螢幕介面，一鍵啟動戰局。機身採用自然貼合設計，與XBOX控制器相同的舒適握感，符合人體工學設計。

外觀為全白配色的ROG Xbox Ally，搭載超微Ryzen Z2 A處理器，建議售價21,999元；高階款ROG Xbox Ally X外觀採用ROG經典黑配色，配備最新超微Ryzen AI Z2 Extreme處理器，建議售價為29,999元。

華碩共同執行長許先越先前指出，華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計於下半年上市，也將貢獻營收，成為下半年電競業務增長動能之一。

基本面方面，華碩8月集團營收628.2億元，月增14.5%，年增9.93%；前八月營收4,534億元，年增22.2%，為同期新高紀錄。

華碩認為，短期營運仍受關稅及匯率波動影響，但往後來看，預計相關影響性將明顯降低，排除關稅及匯率影響，華碩有信心2025全年度營益率達到4%至5%。

AI伺服器業務方面，華碩共同執行長胡書賓先前表示，相關業務第1季營收占比已經達雙位數百分比，第2季在GB200順利量產出貨帶動之下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

胡書賓強調，對AI伺服器業務能見度非常有信心，華碩除了在既有亞太地區擴展客戶外，在歐美大型雲端服務供應商（CSP）也有顯著突破，已獲得多家國際CSP大額訂單。