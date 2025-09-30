10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技術面搭配籌碼面進行選股操作，尋找在市場不穩時仍能逆勢走強的「股海明燈」，包括緯創（3231）、聯電等。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清等法人觀察，台股本波回檔需特別留意慣性走勢是否改變。從歷史經驗來看，自清明節之後，當大盤季線乖離率達7-8％時，後續指數通常會快速拉回至中期均線。在市場震盪時期，選股策略應從技術面轉向更具防禦性、籌碼穩定性的標的。

為找出在市場震盪下仍能進退有據的標的，透過技術面篩選，鎖定KD指標逆勢向上，且同時獲得法人大舉買超囤貨的個股，包括：緯創、聯電、彰銀、中鋼、遠傳、大成鋼、技嘉、台化、台塑化、聯邦銀等十檔。

在法人買超排名前三的電子股中，可見到AI概念股與成熟製程晶圓代工的支撐力道，如緯創與技嘉是市場公認的AI伺服器概念指標股，法人持續看好AI加速器進入成長周期。

這兩檔個股股價多維持在多頭格局高檔震盪，長線投資人可掌握量縮拉回修正的布局時機。緯創上周獲法人買超近10萬張，技嘉也獲近萬張，顯示機構投資人對其業務的信心穩固。

聯電上周獲法人大買逾6.5萬張。作為成熟製程晶圓代工大廠，其需求主要來自於消費性電子、車用晶片等。在產業調整期間，聯電的股價表現出良好的防禦性與籌碼穩定性，成為資金在電子股回檔時的避風港；此外，市場近期也關注到金融股、電信股等防禦型股票，如彰銀、遠傳、聯邦銀等成為進可攻、退可守選擇。

法人提醒，台股短線震盪，投資人應密切關注月線支撐情況，並運用技術與籌碼面篩選，尋找具備成長潛力與穩定籌碼支撐的標的。