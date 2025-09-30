DDR3價揚 晶豪科進補

DDR3記憶體出頭天，業界指出，由於電視、機上盒、網通設備等消費性電子主晶片最高僅支援DDR3與DDR4，隨著DDR4價格先前大漲一波，同步推升DDR3需求與報價，最新DDR3合約價大漲六至七成，助益晶豪科（3006）、鈺創等供應商。

展望後市，晶豪科認為，市場景氣走勢正面，現貨價格持續向上、銷售量持穩，下半年營運表現可望轉佳。產品線方面，由於全球前三大DRAM廠與中國長鑫存儲陸續宣布停產DDR4，資源集中於DDR5與高頻寬記憶體（HBM）產能擴充，帶動DDR4與LPDDR4價格上揚，並進一步外溢至DDR3族群。

業界指出，DDR3已是很成熟的產品，並逐漸被DDR4、DDR5取代，但在某些特定領域仍有其市場，尤其是與主控晶片（如 MCU、MPU、SoC）配合的嵌入式應用。