快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

永續期 量能活絡

經濟日報／ 記者周克威整理

美股連續上漲後出現回檔，因市場修正對Fed降息時程預期，加上經濟數據偏強，通膨降溫速度遜預期，資金面再轉向謹慎；變化直接牽動亞股表現，台股也受牽連。

從盤面結構來看，台積電等電子權值股仍是多頭核心，但短線漲幅已大，加上市場資金動能有限，使拉回壓力明顯，買盤逐步轉往金融與傳產類股防守，投資人心態轉趨謹慎。

短線回檔，但大盤在25,500點附近有撐，技術結構未被破壞，屬高檔震盪整理格局，後續若美股能止跌回穩，加上降息預期重新明朗化，台股仍有望再度挑戰前高。

整體而言，上周行情反映的是「漲多修正」與「預期修正」的雙重作用，長線趨勢依舊偏多，但短線追價風險升高，操作上宜維持謹慎，降低槓桿與集中度，等待市場情緒消化完成。

永續期貨交易量能大增，顯示投資人用衍生性商品進行避險與槓桿操作需求上升。永續期貨能讓投資人操作更靈活，無論是布局多頭趨勢、應對回檔風險等，都比傳統期貨效率更高，反映出台股在高檔震盪期間，市場參與者更積極透過永續期貨調整曝險與資金配置，成投資人操作台股重要工具之一。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 台股

延伸閱讀

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

相關新聞

永續期 量能活絡

美股連續上漲後出現回檔，因市場修正對Fed降息時程預期，加上經濟數據偏強，通膨降溫速度遜預期，資金面再轉向謹慎；變化直接...

黃金期 價格向上

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.25%，是自去年12月來首次降息，隨後在經濟數據出現...

DDR3價揚 晶豪科進補

DDR3記憶體出頭天，業界指出，由於電視、機上盒、網通設備等消費性電子主晶片最高僅支援DDR3與DDR4，隨著DDR4價...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

旺矽、穎崴目標價 外資上調

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWo...

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。