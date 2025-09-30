美股連續上漲後出現回檔，因市場修正對Fed降息時程預期，加上經濟數據偏強，通膨降溫速度遜預期，資金面再轉向謹慎；變化直接牽動亞股表現，台股也受牽連。

從盤面結構來看，台積電等電子權值股仍是多頭核心，但短線漲幅已大，加上市場資金動能有限，使拉回壓力明顯，買盤逐步轉往金融與傳產類股防守，投資人心態轉趨謹慎。

短線回檔，但大盤在25,500點附近有撐，技術結構未被破壞，屬高檔震盪整理格局，後續若美股能止跌回穩，加上降息預期重新明朗化，台股仍有望再度挑戰前高。

整體而言，上周行情反映的是「漲多修正」與「預期修正」的雙重作用，長線趨勢依舊偏多，但短線追價風險升高，操作上宜維持謹慎，降低槓桿與集中度，等待市場情緒消化完成。

永續期貨交易量能大增，顯示投資人用衍生性商品進行避險與槓桿操作需求上升。永續期貨能讓投資人操作更靈活，無論是布局多頭趨勢、應對回檔風險等，都比傳統期貨效率更高，反映出台股在高檔震盪期間，市場參與者更積極透過永續期貨調整曝險與資金配置，成投資人操作台股重要工具之一。（永豐期貨提供）

