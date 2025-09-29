台寶、向榮衝刺再生醫療

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣發展再生醫療產業逐步成熟，相關企業除了投入再生醫療技術、細胞新藥研發之外，已有樂迦再生母公司三顧、台寶生醫（6892）、向榮生技、及宣捷幹細胞等四家公司的PIC/S GMP先導工廠通過衛福部認證，各公司除了發展原創再生醫療產品之外，也陸續衝刺海外搶CDMO訂單。

另外包括台塑生醫子公司長春藤生命科學、長聖國際等再生醫學指標公司，也已規劃2026至2027年依照「再生醫療法」完成PIC／S GMP先導工廠認證。

台寶生醫是在2024年5月通過衛福部PIC/S GMP先導工廠查核，該公司與樂迦再生一樣是專業再生醫療CDMO公司，除了已接獲國內醫院及再生醫療公司委託訂單之外，目前更將前進美國與全球知名的梅約診所合作。

向榮生技是在今年3月通過衛福部查核通過取得PIC／S GMP先導工廠認證，該公司目前已有一項臨床三期的退化性膝骨關節炎細胞新藥ELIXCYTE-OA將在2026年完成試驗。

衛福部 生技

