泛用樹脂跌價 台塑有壓

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

泛用樹脂市場上周普遍處於弱勢格局。其中，聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等各自跌價每公噸10至20美元，面對中國大陸即將進入十一和中秋假期，市況難以改觀，原料供應商台塑（1301）、國喬和台達化等營運承壓。

業內人士指出，觀察近日油市變化，受烏克蘭持續襲擊俄羅斯石油基礎設施，以及歐盟和美國可能將實施額外制裁的前景所提振，引發對供應受限的擔憂，歐美原油期貨26日漲至近兩個月來最高，但泛用樹脂市場上周則與其出現背離情況。

主要關鍵在於中國大陸區塊市場，臨近月末，又逢十一長假、中秋雙節將至，供應商面對下游回補庫存動作未出現，實際成交清淡，加上原料端支撐不足，導致看空氛圍濃厚，紛紛讓利出貨。

以上周各項泛用樹脂報價來看，做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）跌價每公噸10美元；做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）也分別跌價20美元和10美元。

至於聚乙烯（PE）三大品項，雖正值傳統需求旺季，但終端訂單跟進力度不足，需求提振有限。包括用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）和用於塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）持平；而塑膠製品用料低密度聚乙烯（LDPE）跌價每公噸5美元。

