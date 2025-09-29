樂迦奪澳洲 CDMO 大單

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
樂迦竹北智慧工廠簽下首張CDMO生產合作的MOU，樂迦董事長邱俊榮（左起）、正揚生醫科技董事長曾育弘、及Cambium執行長Karolis Rosickas。樂迦再生／提供
樂迦竹北智慧工廠簽下首張CDMO生產合作的MOU，樂迦董事長邱俊榮（左起）、正揚生醫科技董事長曾育弘、及Cambium執行長Karolis Rosickas。樂迦再生／提供

樂迦再生（6891）宣布，該公司投資逾10億元打造的竹北新廠將於2026年首季啟用；樂迦已與澳洲上市公司Cambium Bio簽署CDMO（委託開發與製造）合作備忘錄（MOU），將由樂迦協助Cambium生產台灣、美國、澳洲等地三期臨床試驗的乾眼症新藥Elate Ocular。

Cambium Bio最大股東是來自台灣的正揚生醫集團，創辦人曾育弘成立的國維牙醫診所，以Dr. Wells為品牌已發展出35家牙醫連鎖體系。

曾育弘更在2024年透過美國投資的Cambium Medical Technology與澳洲再生醫療公司Regeneus合併成立Cambium Bio公司。

樂迦董事長邱俊榮表示，本次與Cambium簽訂的是樂迦接獲首張進入美國三期臨床試驗的國際委託製造MOU，樂迦為Cambium提供的量產合作，將在樂迦竹北廠完成FDA查廠與GMP認證後正式啟動。

