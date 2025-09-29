樂迦奪澳洲 CDMO 大單
樂迦再生（6891）宣布，該公司投資逾10億元打造的竹北新廠將於2026年首季啟用；樂迦已與澳洲上市公司Cambium Bio簽署CDMO（委託開發與製造）合作備忘錄（MOU），將由樂迦協助Cambium生產台灣、美國、澳洲等地三期臨床試驗的乾眼症新藥Elate Ocular。
Cambium Bio最大股東是來自台灣的正揚生醫集團，創辦人曾育弘成立的國維牙醫診所，以Dr. Wells為品牌已發展出35家牙醫連鎖體系。
曾育弘更在2024年透過美國投資的Cambium Medical Technology與澳洲再生醫療公司Regeneus合併成立Cambium Bio公司。
樂迦董事長邱俊榮表示，本次與Cambium簽訂的是樂迦接獲首張進入美國三期臨床試驗的國際委託製造MOU，樂迦為Cambium提供的量產合作，將在樂迦竹北廠完成FDA查廠與GMP認證後正式啟動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言