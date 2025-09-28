大摩：亞德客-KY受惠於三利多 目標價維持1,030元

摩根士丹利證券（大摩）發布個股報告指出，亞德客-KY（1590）投入更多資源在半導體領域，受惠於蘋果可能在2026年下半年出現首款摺疊式手機，也得益於在中國大陸汽車市場的市占提升，重申「優於大盤」評級及1,030元目標價。

大摩參加在上海舉行的中國國際工業博覽會（CIIF），歸納出三項與亞德客-KY相關的產業趨勢。首先是半導體領域。大摩指出，用於半導體應用的氣動元件市場長期由日本速睦喜（SMC）與喜開理（CKD）主導。不過，亞德客-KY在半導體方面已開始擴大投入資源，並與中國大陸本地設備供應商合作。

其次，2026 年電子產業展望樂觀。大摩指出，美國主要智慧型手機品牌可能在 2026 年下半年推出首款摺疊式手機，新機型外觀改變，預期明年可望帶動一波組裝設備的建置潮。印刷電路板（PCB）市場的需求也相當強勁。

第三則是汽車相關市占提升。亞德客-KY在大陸汽車製造的滲透率持續提升，在外資 OEM 廠的市占也增加。此外，這兩個市場今年以來成長動能佳，預期動能可望延續至第4季。

大摩指出，亞德客-KY今年的每股稅後純益（EPS）預估為40.87元，以此推算，給予25倍的本益比，應該更能反映工業自動化元件的獲利成長動能。在產業溫和復甦時，循環中期平均的25倍本益比應該合理。如果要回到循環高點時的30倍本益比或更高，則需要更強勁的成長動能展望。