華擎衝AI 永擎助陣

華擎（3515）強攻AI領域，轉投資永擎助陣。永擎受惠AI伺服器市場龐大需求，營運表現強勁，展望後市，法人預估，永擎下半年AI伺服器表現將優於上半年，產品以輝達B200為主，並於明年首季開始出貨B300，同步挹注母公司華擎營運。

永擎為華擎旗下伺服器子公司，主攻在地二階（Tier 2）、三階（Tier 3）資料中心廠商，或正在崛起的中型雲端業者。永擎2024年底登錄興櫃，目前已進入轉上市流程，預計最快今年第4季掛牌上市。

受惠AI伺服器市龐大市場需求，永擎今年上半年稅後純益4.01億元，年增1.5倍，每股純益6.63元；8月營收21.19億元，攀上三個月來高點，月增59.1%，年增136.7%；前八月營收143.3億元，年增244.9%。

展望後市，法人預估，永擎下半年AI伺服器表現將優於上半年，下半年出貨以B200伺服器為主，B300伺服器則預計2026年首季開始出貨。

華擎「小金雞」除主攻伺服器的永擎外，旗下主攻工業電腦（IPC）的東擎科技近期也進入IPO程序。華擎近期公告釋出東擎1,501張股票，每股價格為184元，總金額2.76億元。