華擎衝AI 永擎助陣

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華擎（3515）強攻AI領域，轉投資永擎助陣。永擎受惠AI伺服器市場龐大需求，營運表現強勁，展望後市，法人預估，永擎下半年AI伺服器表現將優於上半年，產品以輝達B200為主，並於明年首季開始出貨B300，同步挹注母公司華擎營運。

永擎為華擎旗下伺服器子公司，主攻在地二階（Tier 2）、三階（Tier 3）資料中心廠商，或正在崛起的中型雲端業者。永擎2024年底登錄興櫃，目前已進入轉上市流程，預計最快今年第4季掛牌上市。

受惠AI伺服器市龐大市場需求，永擎今年上半年稅後純益4.01億元，年增1.5倍，每股純益6.63元；8月營收21.19億元，攀上三個月來高點，月增59.1%，年增136.7%；前八月營收143.3億元，年增244.9%。

展望後市，法人預估，永擎下半年AI伺服器表現將優於上半年，下半年出貨以B200伺服器為主，B300伺服器則預計2026年首季開始出貨。

華擎「小金雞」除主攻伺服器的永擎外，旗下主攻工業電腦（IPC）的東擎科技近期也進入IPO程序。華擎近期公告釋出東擎1,501張股票，每股價格為184元，總金額2.76億元。

伺服器 AI

延伸閱讀

輝達投資祕辛 黃仁勳：OpenAI是下個數兆元公司

輝達入股英特爾 處處暗藏川普影子

國人「豐」存美股！輝達退位、標普500指數 ETF 成新歡

黃仁勳喊輝達最聰明的投資 OpenAI 下個數兆美元企業

相關新聞

背光模組三雄大轉型 瑞儀、中光電、達運積極布局新事業突圍

背光模組三雄瑞儀（6176）、中光電及達運因應OLED等自發光顯示器崛起可能削弱背光模組需求，積極布局新事業突圍。瑞儀跨...

華擎衝AI 永擎助陣

華擎（3515）強攻AI領域，轉投資永擎助陣。永擎受惠AI伺服器市場龐大需求，營運表現強勁，展望後市，法人預估，永擎下半...

錸寶攻儲能報捷 營運加溫

PMOLED廠錸寶（8104）轉型效益逐步發酵，受惠於儲能案場事業進入建置高峰期，推升營運步入高檔，展望2025年營運加...

大型電子權值股 優選

過去一周台股走勢震盪，上半周在輝達宣布投資OpenAI的消息帶動下，資金簇擁大型電子權值股，台灣加權指數於24日創下盤中...

亞德客三多 大摩點讚

摩根士丹利證券（大摩）發布個股報告指出，亞德客-KY（1590）投入更多資源在半導體領域，受惠於蘋果可能在2026年下半...

華友聯、隆大 Q4不看淡

高雄房市928檔期案量下滑三成，主因是政策調控、融資趨緊及買方觀望情緒造成，整體氛圍相對低迷，但成屋市場買氣回溫，自住與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。