背光模組三雄大轉型 瑞儀、中光電、達運積極布局新事業突圍

背光模組三雄瑞儀（6176）、中光電及達運因應OLED等自發光顯示器崛起可能削弱背光模組需求，積極布局新事業突圍。瑞儀跨足超穎透鏡、前光板、特殊光學膜等利基領域；中光電揮軍無人機等新應用；達運鎖定顯示光學與生技醫材雙主軸。

瑞儀透過連串併購案，強化轉型，由董事長王昱超自創辦人父親王本然手中接棒後陸續啟動。王昱超強調，要透過一連串的併購案轉型，讓瑞儀從世界第一背光廠，轉而發展成為「世界最佳光學解決方案供應商」。

瑞儀二年內先後完成芬蘭Nanocomp、丹麥NILT及芬蘭Inkron等三項併購案。其中，今年初完成丹麥NILT併購後，立即接到訂單，並於2月量產出貨，順勢啟動海內外擴產作業，估今年的資本支出達40億元，續創新高。

王昱超先前在法說會直言，關稅影響總體經濟，2025年「沒有樂觀的理由，只能做最壞的打算，最好的準備。」瑞儀因併購取得的馬來西亞廠年初已開始量產，10月底越南廠將啟動，同時，因應營運配置及策略發展需求，瑞儀投資1億美元設立新加坡子公司，強化供應鏈韌性。

中光電強攻無人機，由子公司中光電智能機器人扮前鋒。中光電智能機器人近期接連拿下重要標案，出貨順利，今年上半年已獲利，銷往美國的商用無人機上半年出貨逾百台，以警消應用為主，下半年擴及建築設備巡檢用途，出貨量將倍增。

因應國防部未來兩年將採購五大類無人機，總金額上看500億元標案的龐大內需市場需求，中光電智能機器人正積極開發各式對應產品，並將參加多項標案，同展開大擴產，將原本年產1萬台小型無人機的產能，一舉擴充到年產5萬台規模。

達運鎖定顯示光學與生技醫材雙主軸轉型，10月將舉行轉投資晶至生醫開幕典禮。達運董事長蔡國新表示，達運不再是只賣顯示器，而是能提供整套解決方案，並能真正解決客戶問題。

她強調，隨著新應用逐步落地，達運朝多元場域布局，積極邁向新一階段成長。近二年通過車用客戶的認證，將於今明年展現成果；另跨足生醫市場的美妝產品、及可取代動物實驗的器官晶片等，均已出貨，其待逐步放量；估明年新事業營運將可呈年增逾五成的佳績。