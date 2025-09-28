華友聯、隆大 Q4不看淡

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

高雄房市928檔期案量下滑三成，主因是政策調控、融資趨緊及買方觀望情緒造成，整體氛圍相對低迷，但成屋市場買氣回溫，自住與換屋需求穩定支撐，華友聯（1436）、隆大穩中求勝，對第4季房市不看淡。

根據高雄市房屋市場調查協會統計，2025年高雄「928檔期」預售案供給與總銷額分別下滑逾三成，反映買方對長期付款與交屋不確定性的擔憂。

市調協會指出，成屋案供給大增，成交相對暢旺，部分建商推出「交屋即住」與「低總價小宅」方案，帶動剛性需求入市，顯示房市並非全面低迷。

隆大董事長陳武聰表示，長期採取穩健推案策略，選址聚焦交通建設與成熟生活圈，避免過度追逐短期熱區，產品鎖定換屋與中產階層客群，並在規劃中強調建築結構安全、公共設施實用性與社區品質。

華友聯與達麗、海涗三強聯手，將投資253億元推動捷運衛武營聯開案，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

華友聯董事長陸炤廷指出，華友聯從鳳山發跡，O10基地的地理位置，正好位於鳳山中城的核心，也是衛武營文化廊帶重要節點。

衛武營每年吸引超過200萬人次入場，未來捷運黃線通車後，預估將帶來每日3萬人次的運量。更重要的是，本基地同時是橘線O10衛武營站與黃線Y18的轉乘站，一站雙線的優勢，讓這裡成為串連高雄捷運網絡的重要樞紐。

董事長 捷運 房市

延伸閱讀

一碗30年不變的味道！高雄鳳山牛肉麵老店 搭配「酸菜、辣椒」滋味大不同

曹雅雯遭私生飯糾纏崩潰 驚人保鑣費曝光震撼全場！

重量級「越南肉包」爆夯！高雄超人氣手工包子店 招牌「香蘭包子」洗版IG 網友推爆「海鮮包子」吃得到蝦仁、魷魚

衛武營攜手春美歌劇團 「忘川遙」打造旋轉舞台

相關新聞

背光模組三雄大轉型 瑞儀、中光電、達運積極布局新事業突圍

背光模組三雄瑞儀（6176）、中光電及達運因應OLED等自發光顯示器崛起可能削弱背光模組需求，積極布局新事業突圍。瑞儀跨...

華擎衝AI 永擎助陣

華擎（3515）強攻AI領域，轉投資永擎助陣。永擎受惠AI伺服器市場龐大需求，營運表現強勁，展望後市，法人預估，永擎下半...

錸寶攻儲能報捷 營運加溫

PMOLED廠錸寶（8104）轉型效益逐步發酵，受惠於儲能案場事業進入建置高峰期，推升營運步入高檔，展望2025年營運加...

大型電子權值股 優選

過去一周台股走勢震盪，上半周在輝達宣布投資OpenAI的消息帶動下，資金簇擁大型電子權值股，台灣加權指數於24日創下盤中...

亞德客三多 大摩點讚

摩根士丹利證券（大摩）發布個股報告指出，亞德客-KY（1590）投入更多資源在半導體領域，受惠於蘋果可能在2026年下半...

華友聯、隆大 Q4不看淡

高雄房市928檔期案量下滑三成，主因是政策調控、融資趨緊及買方觀望情緒造成，整體氛圍相對低迷，但成屋市場買氣回溫，自住與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。