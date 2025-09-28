亞德客三多 大摩點讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布個股報告指出，亞德客-KY（1590）投入更多資源在半導體領域，受惠於蘋果可能在2026年下半年出現首款折疊式手機，也得益於在中國大陸汽車市場的市占提升，重申「優於大盤」評級及1,030元目標價。

大摩參加在上海舉行的中國國際工業博覽會（CIIF），歸納出三項與亞德客-KY相關的產業趨勢。首先是半導體領域。大摩指出，用於半導體應用的氣動元件市場長期由日本速睦喜（SMC）與喜開理（CKD）主導。不過，亞德客-KY在半導體方面已開始擴大投入資源，並與中國大陸本地設備供應商合作。

其次，2026年電子產業展望樂觀。大摩指出，美國主要智慧型手機品牌可能在2026年下半年推出首款折疊式手機，新機型外觀改變，預期明年可望帶動一波組裝設備的建置潮。印刷電路板（PCB）市場的需求也相當強勁。

第三則是汽車相關市占提升。亞德客-KY在大陸汽車製造的滲透率持續提升，在外資OEM廠的市占也增加。此外，這兩個市場今年以來成長動能佳，預期動能可望延續至第4季。

大摩指出，亞德客-KY今年的每股稅後純益（EPS）預估為40.87元，以此推算，給予25倍的本益比，應該更能反映工業自動化元件的獲利成長動能。在產業溫和復甦時，循環中期平均的25倍本益比應該合理。如果要回到循環高點時的30倍本益比或更高，則需要更強勁的成長動能展望。

大摩指出，在亞德客-KY海外訂單方面，大陸持續溫和成長，顯示今年的製造業活動溫和復甦，受惠於政府的政策支持。歐洲訂單出現連兩個月的年增率正成長，北美年增率則在正成長與負成長之間來來回回。

大摩 半導體

延伸閱讀

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

大摩：GB200第2季出貨季增逾三倍、第3季有望再倍增 看好12檔台股

外資力捧強棒帶頭衝 南亞科、華邦電等可望領軍衝關26K

大摩、德銀：Fed年底前降3碼

相關新聞

背光模組三雄大轉型 瑞儀、中光電、達運積極布局新事業突圍

背光模組三雄瑞儀（6176）、中光電及達運因應OLED等自發光顯示器崛起可能削弱背光模組需求，積極布局新事業突圍。瑞儀跨...

華擎衝AI 永擎助陣

華擎（3515）強攻AI領域，轉投資永擎助陣。永擎受惠AI伺服器市場龐大需求，營運表現強勁，展望後市，法人預估，永擎下半...

錸寶攻儲能報捷 營運加溫

PMOLED廠錸寶（8104）轉型效益逐步發酵，受惠於儲能案場事業進入建置高峰期，推升營運步入高檔，展望2025年營運加...

大型電子權值股 優選

過去一周台股走勢震盪，上半周在輝達宣布投資OpenAI的消息帶動下，資金簇擁大型電子權值股，台灣加權指數於24日創下盤中...

亞德客三多 大摩點讚

摩根士丹利證券（大摩）發布個股報告指出，亞德客-KY（1590）投入更多資源在半導體領域，受惠於蘋果可能在2026年下半...

華友聯、隆大 Q4不看淡

高雄房市928檔期案量下滑三成，主因是政策調控、融資趨緊及買方觀望情緒造成，整體氛圍相對低迷，但成屋市場買氣回溫，自住與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。