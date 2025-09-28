AI伺服器需求旺 法人看好廣達、緯創、緯穎營運

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

廣達（2382）8月營收月減3%、年增5%至1,528億元，達成法人原估第3季營收的60%，其中，筆電出貨月增2%、年減5%至410萬台，但整體營收月減，隱含伺服器營收月減，反映GB200、300產品進入轉換期。

分析師指出，廣達2025年成長動能仍將主要來自伺服器營收成長，並維持對今年AI伺服器的樂觀展望，預估2025年AI伺服器營收年增三位數，有機會達成伺服器營收的70%以上、占總營收40~45%，營收貢獻主要來自主要美系CSP客戶。

緯創（3231）8月營收月減10%、年增92%至1,726億元，累計7~8月營收達成法人原估第3季營收的65%，符合市場預期；扣除子公司緯穎（6669）、緯創本身的營收則月減28%、年增33%，其中，筆電出貨量220萬台，月增10%、年增29%，桌機與顯示器出貨量皆月增7%至80萬台。各裝置8月出貨量皆月增，但緯創扣除緯穎的營收月減28%，顯示緯創本身的AI伺服器相關營收因進入產品轉換期而月減。

緯穎8月營收月增14%、年增198%至960億元，累計7~8月營收達成法人原估第3季營收的91%，顯著優於預期。緯穎第3季營收將呈現季增，8月營收優於預期主因ASIC AI營收動能強勁帶動，預估8月營收月增皆來自AI伺服器，通用伺服器營收則相對弱化，AI營收估計佔單月營收比重達近60%，AWS出貨拉升是主要貢獻，GB貢獻尚屬有限。

分析師指出，預估廣達今年每股獲利（EPS）年增8%至16.7元、2026年年增16%至19.4 元；預估緯創今年EPS年增36%至8.3元、2026年年增27%至10.6元；預估緯穎今年EPS年增71%至216元、2026年年增6%至228元。

營收 伺服器 AI

