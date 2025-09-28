快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電今年資本支出續攻新高 漢唐、亞翔等設備鏈看旺到明年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）今年資本支出續攻新高，包含先進製程及先進封裝測試、加碼海外廠區投資， 以及全球半導體產業強勁擴廠需求，帶動無塵室供應鏈漢唐、亞翔、帆宣、洋基工程及聖暉*營運喊衝，看好營運至少旺到2026年。

帆宣董事長高新明表示，受惠台灣先進封裝設備出貨放量，加上美國、日本、德國及新加坡晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升帆宣至8月底在手訂單已逾900億元，創歷史新高。高新明除了對今年下半年營運展望樂觀，並透露要消化這批訂單「都要忙到明年了」。

高新明指出，帆宣與ToK東京應化、AIM Teah三家公司布局先進封裝設備市場合作已十年，近二年搭上業務大幅成長的CoWoS順風車，帆宣負責承接業務、機台製造及維修服務，2024年開始放量出貨。

漢唐先前公布累計在手訂單1,322.6億元，創新高，其中九成業績將於二年內完成認列。台灣在手訂單約占三分之一強，顯示海外大單已入手。漢唐承接大客戶美國二廠業務範疇擴大且承攬位階提升，不僅提供既有機電及無塵室系統，並提供建照管理等更多服務，相當於大客戶美國二廠「某種程度的總承攬商」，但也並非百分之百的統包。

亞翔在法說會公布的今年累計在手訂單衝上2,084.9億元，再創新高，其中半導體占63%；若以地區分，東協55%、台灣43%、大陸僅2%。隨下半年大型專案營收認列高峰到來，全年有望再創佳績。亞翔受惠全球半導體產業強勁擴廠需求、積極布局東南亞市場，來自半導體客戶訂單占大宗，挹注公司未來二至三年營收。

洋基工程在手訂單規模維持在371.49億元高檔，交期到2026年，下半年營運優於上半年。洋基工程近二年轉型，從科技業的機電、無塵室領域，拓展至民生商業、數據中心等新領域。在建工程相當多元，除半導體外，還增加數據中心、台灣艾司摩爾（ASML）統包工程、民生商業工程開發等案。

聖暉*近來手握十座CSP（雲端服務供應商）廠務大單，推升在手訂單衝上470億元高檔，確立下半年營運步步高。聖暉*累計今年前八月合併營收265.9億元，年增50.1%，主要受惠客戶隨CoWoS先進封裝需求增加，客戶加碼廠務與設備採購等資本支出帶動。


延伸閱讀

AI 帶動半導體供應鏈 竹陞、新應材拚當千金股

半導體 帆宣

延伸閱讀

英特爾傳再找台積談投資…激勵股價續揚 雙方都不評論

英特爾找台積 業界氛圍變了… 兩大關鍵

竑騰早盤亮燈漲停597元 先進封裝急單湧入、擴產加速

政美應用：9月30日興櫃掛牌 攻先進封裝

相關新聞

台積電今年資本支出續攻新高 漢唐、亞翔等設備鏈看旺到明年

台積電今年資本支出續攻新高，包含先進製程及先進封裝測試、加碼海外廠區投資， 以及全球半導體產業強勁擴廠需求，帶動無塵室供...

東元、鴻海結盟 完成換股

東元（1504）日前與鴻海雙方以換股進行策略聯盟，昨（25）日宣布完成股權交換，較預定的10月1日提前。完成交換後，東元...

技嘉、緯穎 外資升目標價

AI產業競爭白熱化，算力需求可預見繼續提升，輝達、博通兩大陣營積極發展旗下GUP、AI ASIC，帶動台廠供應鏈前景暢旺...

富采揪伴 搶攻矽光子

富采（3714）昨（25）日宣布，與歐洲微轉印（Micro-Transfer Printing, MTP）技術先驅X-C...

國巨併茂達 將初步協商

目前正值被動元件大廠國巨（2327）公開收購電源管理IC廠茂達股份期間，市場部分聲音對此案有擔憂雙方對抗情勢的相關揣測，...

台達電處分日本不動產

台達電（2308）昨（25）日公告處分旗下位於日本東京的不動產，總交易金額49.63億日圓（約新台幣10.32億元），交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。