金像電正向看2026年營運

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

伺服板龍頭廠商金像電（2368）對2026年營運正向看待，已定下東南亞地區二期擴充計畫，泰國新廠二預計2026年下半年陸續開出產能。依據金像電規畫，泰國廠一期目標本季供應樣品，第4季開始量產。

除了泰國擴充產能，金像電在台灣也買地擴廠。金像電日前公告，董事會決議斥資16億元，自光碟大廠中環取得桃園中壢土地及建物，將用來擴充產能，以因應AI伺服器／網通客戶需求大增。

根據金像電公告，自中環公司取得桃園市中壢區中工段土地及其地上建物，相關土地座落於桃園市中壢區中工段591、592、593地號，建物則位於桃園市中壢區中工段3799、1435、1435-1建號。

