新日興前景 里昂按讚
蘋果將四款iPhone 17全數升級為低溫多晶氧化物（LTPO） OLED面板後，里昂證券預期蘋果新的顯示技術將展現在2026年下半年推出折疊式iPhone，2028年再推折疊式iPad。里昂證券重申對台廠新日興（3376）「強力看好」評等，目標價320元，同時為iPhone顯示器供應鏈中的「首選」；首次納入聯詠研究，評等「持有」，目標價上調至460元。
里昂預估2026年蘋果推出折疊式iPhone，出貨量首年達700萬支，2027年進一步放大至1,500萬支。研調機構Counterpoint Research表示，隨著蘋果在2026年將推出折疊機，推升全球智慧手機平均出貨單價（ASP），重塑折疊手機新基準，法人看好鴻海與新日興等可望受惠。
里昂分析，蘋果未來幾年潛在顯示技術升級包括CoE（封裝彩色濾光片）、UDC（螢幕下鏡頭）及新型OLED材料，相關技術在折疊手機上獲得驗證後，不排除導入高階Pro系列產品。
