高通攻AI PC 雙A不缺席
晶片大廠高通持續搶攻WoA（Windows on Arm）PC晶片市場，高通技術公司產品管理資深總監Mandar Deshpande於美國時間25日表示，對於相關市場發展感到樂觀。外界認為，在WoA PC晶片領域，台廠華碩（2357）、宏碁都推出相關產品，在今年下半年的PC換機潮、AI PC趨勢中不缺席。
高通於今年驍龍高峰會中推出兩顆最新PC晶片，包括驍龍X2 Elite Extreme及驍龍X2 Elite，採用台積電N3P製程打造，標榜是Windows PC上最快、最強大、最高效的處理器。
