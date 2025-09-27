智邦目標價 外資喊1,800

網通大廠智邦（2345）今年前八月的業績表現亮眼，外資最新公布報告調高智邦目標價1,800元，外資看好，智邦800G產品開始出貨給大客戶，同時加入了新的白牌交換器客戶，將開始出貨800G產品，調升今、明、後年獲利目標。

智邦是網通每股獲利王兼股王，近期股價漲多回檔，自高點1,170元下修，昨（26）日早盤來到970元低點，回檔跌幅約17%，但外資調高目標價激勵，盤中一度重新站上千元關卡，終場上漲8元，收984元，成為台股大跌400多點中，少數上漲的上市公司。

觀察籌碼面，外資近一個月站在賣方，僅兩個交易日買超，外資持股比重從7月中旬的61.5%降至58.8%，投信法人連續賣超六個交易日，自營商小買。

亞馬遜旗下AWS將在2026年第2季推出自研AI晶片Trainium 3，市場擔憂將連兩季進入ASIC轉換期，恐影響下游需求，但外資認為，800G交換器將進入爆發性需求，可望抵銷相關影響，Trainium 3也將推升平均單價（ASP），有助於智邦ASIC加速器業務的成長。

外資認為，國際業者積極投資，帶動AI伺服器大量部署，進而推升資料流量成長，AI資料中心的800G交換機升級需求明顯提升，預估預期AWS的800G交換機需求將自2025年第4季開始增溫，加上智邦白牌交換器新客戶，也將出貨800G產品，成為推動業務成長第三隻腳，均將帶動2026年營運成長。

外資表示，2026年智邦來自800G交換器貢獻營收可望來到15%，2027年將達20%，加上AWS ASIC加速器業務含金量亮眼，因此調高智邦2025年、2026年及2027年獲利表現，上修服務分別為10%、36%、36%

外資報告指出，維持智邦「買進」評等，以2026年本益比30倍為計算的基礎，目標價從原本的1,340元，上調為1,800元。

智邦近期營收三級跳，去年9月營收首次突破百億元水準，今年6月營收245.43億元，再度跳大級，站上200億元大關，8月營收來到256.38億元，再創歷史新高，累計前八月營收1,519.8億元，年增147.5%。