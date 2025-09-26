快訊

台塑三寶申報轉讓南亞科持股 各賣2.5萬張

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
南亞科總經理李培瑛（本報系資料庫）

台塑三寶包括台塑（1301）、台塑化（6505）和台化（1326）26日各申報轉讓南亞科（2408）持股2.5萬張，完成轉讓後的持股分別均將降為約30.98萬張。南亞科今日下跌5.6元，收於71元。

據了解，全球記憶體領導廠美光 (Micron)帶動DRAM南亞科走強，在歷經連續11季虧損後，股價飆漲過快被主管機關點名列入「注意股」。

法人指出，南亞科自成立以來，一直是DRAM產業的重要指標，早期仰賴與美光的技術合作，雖然有穩定量產，但始終受制於專利授權，必須付出高昂成本，而且限制擴產，遲遲無法脫擺營運陰影。

惟南亞科近期公布8月自結營收67.63億元，年增141.3%，稅後純益8.11億元，年增210.2%，單月每股稅後純益0.26元，提前轉虧為盈。

南亞科總經理李培瑛日前在法說會提及，今年第2季非AI應用需求已觸底反彈，尤其DDR4市況持續轉好，可望帶動第3季價格與庫存調整持續改善，對第3季毛利率轉正有較高把握度，而整體淨利轉盈在第4季較有機會實現。

南亞科 台塑化

