蘋果顯示器將迎重磅轉機！里昂按讚這家台廠為「首選」

蘋果將四款iPhone 17全數升級為低溫多晶氧化物（LTPO）OLED面板後，里昂證券預期2026年下半年將推出摺疊式面板，2028年再推摺疊式iPad，推出時程持續照計畫推進。台廠中，里昂重申新日興（3376）「強力看好」評等，目標價320元，同時為iPhone顯示器供應鏈中的「首選」；另首次納入聯詠（3034），評等「持有」，目標價上調至460元。

摺疊式iPhone有望成為蘋果下一波技術升級焦點。里昂表示，蘋果計畫在iPhone17系列全數導入LTPO OLED面板後，下一項重大顯示技術革新將鎖定摺疊式產品，預期蘋果最快於2026年下半年推出摺疊式iPhone，並於2028年進一步發表摺疊式iPad，預估摺疊式iPhone出貨量將於2026年達700萬支，2027年進一步放大至1,500萬支。

未來幾年，里昂分析，其他潛在的顯示技術升級包括CoE（封裝彩色濾光片）、UDC（螢幕下鏡頭）及新型OLED材料，若該技術在摺疊手機上獲得驗證後，蘋果不排除進一步導入高階Pro系列產品。

此外，摺疊式OLED仍是當前最可靠且具成本效益的摺疊裝置方案，雖然摺痕仍是一大挑戰，但可透過新型面板材料與改良機構設計逐步改善。

里昂預期，蘋果將持續在高階產品線導入OLED面板，起始於iPad Pro，接續擴展至iPad mini、MacBook Pro與iPad Air，同時MacBook Pro系列仍將保留mini LED面板。事實上，隨著OLED採用率提高，面板廠與驅動IC等台廠供應商，如聯詠等將迎來更多商機。

台廠中，新日興的相關摺疊式裝置備受期待，有望成為未來幾年蘋果產品的下一波重大外型革新，而新日興仍是里昂布局該主題的首選標的。

里昂指出，新日興憑藉在摺疊式iPhone軸承領域的領先市占，預估其2026年營收將較前一年倍增，並在2025年受匯率逆風壓抑後強勁反彈。因此，重申「強力看好」評等，並維持目標價320元。

另外，里昂看好聯詠與蘋果合作關係持續升溫，以及在拓展韓國大型客戶上的進展，但短期內大型驅動IC（LDDIC）需求疲弱與整體消費動能低迷，仍是壓抑股價的主要因素。

此外，儘管聯詠進軍AI ASIC領域激勵市場情緒，但由於其屬新進業者，相關不確定性仍高，短期內對獲利貢獻恐有限。因此，雖然將目標價由434元上調至460元，主要反映其與蘋果業務穩健成長。由於首次納入研究範疇，評等為「持有」。