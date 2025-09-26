達明今正式掛牌 AI+系列推動智慧工廠落地

全球AI協作機器人領導品牌-達明機器人（股票代號：4585，以下簡稱達明）26日以承銷價238元上市掛牌交易。該公司致力於發展AI、視覺與機器人三大科技領域，將其整合為「腦、眼、手」三位一體的產品策略，並強調Smart（智慧化）、Simple（簡單化）、Safe（安全化）三大核心價值，力求使機器人成為人類工作中最靈活的夥伴。

達明近年推動「數位孿生平台」與「TM AI+系列」產品，鎖定工業4.0應用生態，進一步擴展AI手臂與視覺識別功能至自主路徑規劃、品質履歷與虛實整合。營運長黃識忠表示，協作型機器人（Cobot）不同於傳統工業機器人，適合在非結構化環境中與人協作，部署空間小、彈性高，尤其適合多品項、小批量生產，將打破傳統機器人應用市場，開創新藍海。

在AI與視覺技術上，達明持續提升協作型手臂的智能化能力。其Smart特點來自AI視覺整合，能即時進行位置補償、產品序號資訊收集與AOI品質分析；品質履歷功能則透過AI Classification、Object Detection與OCR等技術，為每一項產品建立可追溯的數位履歷，有助降低製程錯誤、追蹤物流並防止偽造品；自主路徑規劃技術則能即時避障，讓機器人持續執行任務，提升生產穩定度；虛實整合的Virtual Commissioning軟體則讓使用者可於實體導入前進行模擬，大幅縮短導入時程。

此外，達明推出的「Instant Cobot」解決方案，主打零整合負擔、快速部署，適用於堆棧、CNC加工、AOI檢測等場景。其TMflow軟體將手臂、視覺與人機介面整合於單一平台，內建AI視覺系統與預校正功能，讓使用者能以最低整合成本快速上手。針對特定應用，公司亦推出TM Palletizing Operator與TM Welding Operator Kit等標準化方案，強調「即買即用」，大幅降低企業導入智慧製造的門檻。

在應用場域上，達明已取得SEMI S2認證，穩固在半導體產業的地位，同時積極拓展食品、餐飲、製藥與醫療等新興領域，讓協作型機器人走入更多元產業。其產品因具備安全性與輕量化優勢，也被導入服務業，例如廚務應用與食品加工。公司亦探索結合AMR（自主移動機器人）的方案，進一步延伸物流與巡檢等應用。

在技術藍圖上，達明長期致力於將AI工具化與平台化，秉持no-code理念，透過TM AI+ Trainer軟體，讓使用者無需撰寫程式即可標註、訓練並部署AI模型。公司將持續開發通用型AI模型，如AI OCR、刮傷檢測與箱體識別模型，並推動AI模型自動化訓練與雲端部署，以擴大智慧製造落地速度。同時，也希望藉由強化AI功能的各項整合，如Auto AI training，讓現場員工都能即可即時標註、訓練與優化AI；以AI工具平台化策略擴大應用者基礎，形成閉環優勢。

法人表示，達明全球銷遍及50餘國，外銷比重超過85%，主要市場涵蓋日本、歐洲及北美，並與日商歐姆龍（OMRON）合作，借助其通路強化全球滲透力。同時，公司也在南韓、中國、日本、泰國、美國與荷蘭設有據點，透過在地即時服務鞏固「台灣製造」的國際競爭優勢。