達明 IPO 股價翻倍！何世池：拚價值！成有影響力台灣機器人品牌

達明機器人（4585）26日正式掛牌上市，最高來到499.5元，母公司廣明光電（6188）總經理張嘉峰也出席致賀。達明董事長何世池指出，台灣缺乏一個值得信賴、穩健成長，全球有影響力的台灣機器人品牌，達明希望此次機會能發展微笑曲線中價值段最高的「品牌」，並帶動產業價值鏈的建立。

美國232條款調查宣布將機器人產業納入調查範圍，對此何世池表示，在國際競爭中，達明機器人選擇專注於提升產品的附加價值和競爭力，公司的策略是透過 AI 來增加產品價值。從底層平台到 AI 視覺，所有關鍵技術都堅持自行自主研發，目標是打造出一台「真正看得懂、做得學得會」的機器人。

他再三強調「價值」，強調主要是關注跟同業的競爭，他解釋，目前北美沒有在地生產協作機器人品牌，故若美國針對機器人開徵懲罰關稅，同業也受同樣影響，意思是達明沒有特別受到衝擊，而一旦針對台灣製造課徵關稅，轉移生產基地也不難，原因是達明只有台灣工廠，但廣明在泰國跟中國大陸有廠，廣達（2382）全球製造據點更多。

他指出，轉移生產基地難度不高，關鍵是在地零組件供應跟前期法規的瞭解。後者因關係企業海外布局經驗多，可以縮短達明海外製造時間，但零組件部分，他則相對保留，他認為若到美國製造，僅組裝，零組件都靠進口的話，省下的稅金跟投資成本相比，就沒有美國製造必要。他舉，廣明客戶本來也被客戶要求到墨西哥美國設廠，但後來又沒執行。

目前達明已在台灣工廠落實機器人生產機器人的高自動化，他表示，工廠所需場地不大，加上高自動化，現有人力擴增5~6倍產能都不是問題。他也指出，工廠現場需要工程師及 FAE 等人力，有固定人力投資，規模量越大越有經濟效益，換言之，若增為兩工廠勢必相對投入成本提高，意思是不會貿然增加新據點。

政府推動醫療工作場域改善專案，5年補助500億元，醫療機器人因此被點名，對此何世池則態度保守，他表示，手術室器械消毒等專用機器人，達明已經有應用案例，但服務型機器人（如送餐或送藥機器人）的 CP 值並不高，因為它們取代的功能有限。

他指出，護理師的工作通常是多功能的。如果只是減輕推小推車的負荷，價值性不高。真正的體力活（如幫病人翻身）則因為需要高度彈性和複雜動作，目前的機器人難以完善達成，換言之，從價值角度審視，達明暫時沒有將主力放在醫療場域用機器人上。