達明掛牌上市拉開蜜月序幕 中籤可賺26萬 但廣達、廣明下跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣最純機器人概念股、廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠達明機器人（4585），26日以每股238元掛牌上市，早盤以473元開高後持續上攻至499.5元，漲幅109.87%；但廣達（2382）則是開高走低盤中翻黑，廣明光電（6188）甚至一度下重挫跌停；若達明盤中衝達499.5元計算，與掛牌價價差達261.5元，等於抽中一張可賺26.15萬元。

達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2,000台導入廣達集團工廠；自研首款人形機器人「TM Xplore I」已對外發表亮相，成為台灣首台國產AI人形機器人；「TM Xplore I」搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。

輝達日前推出最新機器人平台Jetson Thor，達明董事長何世池先前透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來二至三年機器人大腦算力將以數倍成長。

隨著美國對等關稅大致底定，達明司看好先前部分暫緩投資的客戶將重啟拉貨，預期今年全年營運仍將成長。

達明掛牌上市雖拉開蜜月行情，盤中漲幅近90%，但廣達卻是開高走低，早盤以287元開出後一度拉升至289元， 盤中翻黑下滑至279元，跌幅2.11%；廣明更是直接以125.5元開低，一度重挫至跌停117元， 盤中跌幅逾9%。

