技嘉、緯穎 外資升目標價

AI產業競爭白熱化，算力需求可預見繼續提升，輝達、博通兩大陣營積極發展旗下GUP、AI ASIC，帶動台廠供應鏈前景暢旺，摩根士丹利（大摩）、高盛近期分別調升技嘉（2376）、緯穎兩檔目標價，其中前者從350元上調至370元；緯穎由4,608元調升至5,000元。

技嘉部分，大摩表示，技嘉已於2025上半年向Nebius出貨GB200伺服器機櫃，並將於今年下半年至2026上半年間出貨GB300機櫃。預估技嘉在2025下半年至2026上半年應能交付約200架GB300機櫃，將貢獻約200億至250億的營收。若以2%至2.5%的淨利率計算，約等於貢獻每股純益0.9元。

另外，大摩指出，同時看到技嘉與東南亞公司MegaSpeed合作，目前其官方網站已將技嘉列為合作夥伴之一，預估技嘉2025下半年至2026上半年期間，將交付500至1,000個GB200 NVL72機櫃，貢獻約500億至1,000億營收。

大摩認為，市場低估技嘉潛力，持續看到其在客戶多元化方面取得良好進展，目前新增像是Datasection、Nebius和MegaSpeed等新客戶，對其後續表現保持樂觀，維持「優於大盤」評等。

緯穎部分，高盛指出，在雲端服務供應商增加資本支出預算推動下，ASIC AI伺服器需求持續強勁。例如亞馬遜資本支出在2025至2027年預計分別年增71%、25%及12%。隨AI應用日益豐富，推論需求不斷增加，預期ASIC AI伺服器將有強勁增長，並視此為緯穎未來增長的利多因素，維持「買進」評等。

另外，緯穎8月營收強勁，高盛表示，9月預計回歸較正常水準，但依舊年增100%，且10、11月同樣亮眼；緯穎為Meta和微軟主要伺服器ODM供應商，並在過去成功打入亞馬遜供應鏈，此舉為其提供市占率增長空間。