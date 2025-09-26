台達電處分日本不動產

台達電（2308）昨（25）日公告處分旗下位於日本東京的不動產，總交易金額49.63億日圓（約新台幣10.32億元），交易相對人為阪急阪神不動產株式會社，估計處分利益約39億日圓（約新台幣8.1億元）。

據了解，該不動產為原舊大樓，隨新總部大樓啟用，因此處分以活化資產。

依據台達電公告，該不動產位於坐落於東京都港區芝大門二丁目607番地1，土地面積約359.10平方公尺，建物面積約2,381.76平方公尺。

台達電去年斥資139.27億日圓（約新台幣31億元）在日本東京都港區添購不動產，主要因應當地資料中心、能源基礎設施、工業自動化以及汽車電子四大重點業務需求，擴大當地營運總部規模。

台達電表示，目前日本子公司員工約235人，因應當地業務擴張，預計2030年時，員工人數將達500人，因此添購不動產主要支應未來中長期營運發展所需。據了解，日本新大樓總部已於日前啟用。

