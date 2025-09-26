國巨併茂達 將初步協商

經濟日報／ 記者鐘惠玲李孟珊／綜合報導

目前正值被動元件大廠國巨（2327）公開收購電源管理IC廠茂達股份期間，市場部分聲音對此案有擔憂雙方對抗情勢的相關揣測，不過據了解，最新進度是國巨與茂達將展開初步協商對談，因此現階段茂達方面應當暫時不會有更多額外動作，免得造成誤解。

除了日前針對此公開收購案的公告訊息之外，茂達目前沒有進一步評論；至截稿前，國巨也未有更多回應。消息人士則透露，雙方將開始進行協商討論，目標應是期望能獲得對茂達員工、股東權益皆有保障，且對公司未來發展有所助益的結果。

國巨先前公告，從9月12日至10月1日，以每股229.8元公開收購2.12萬張茂達股票，約占茂達28.5％股權。即使最終應賣數量未達前述預定收購數量，但已達約茂達5％股權時，這次公開收購的數量條件仍然成就。

茂達日前公告指出，國巨並未與該公司進行任何事先對談，其委請會計師事務所出具專家意見，合理價格介於每股244.65元至256.64元之間，因此認為這次國巨提出對該公司普通股收購價格每股229.8元仍有空間，公司股東應審慎評估，並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣的風險。

茂達也在公告中強調，不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，甚至能協助有利於未來公司營運發展的投資者。

國巨方面的公告，則是陳述基於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，故擬基於財務性投資之目的，以公開收購方式取得茂達普通股股份。國巨預期可藉由這次投資獲得長期穩定的投資收益，並開啟與茂達對話的契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，提升國巨競爭優勢。

國巨 股東

