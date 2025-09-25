高盛示警這個零組件供給缺口將達50% 成AI ASIC晶片出貨的關鍵瓶頸

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

高盛證券指出，由於受惠二大因素影響，使10月ABF載板價格漲幅恐超過10%，BT載板更可能漲逾15%，衝擊2026年上半年載板的供應缺口達到驚人的50%，意味著ABF載板可能成為AI ASIC晶片出貨的關鍵瓶頸。

隨著PCB大漲價風潮將至，將推動南電（8046）、欣興（3037）等後市基本面的營運表現，因此高盛建議「買進」南電，目標價升至310元，調幅10.7%；欣興「中立」、目標價調升至144元，調幅10.7%；景碩（3189）「中立」、目標價109元不變。

高盛科技產業分析師王冠詔在最新釋出的「台灣科技產業」報告中指出，根據供應鏈的調查顯示，ABF與BT載板價格有望自10月起調漲，其中ABF載板價格漲幅可能超過10%，BT載板價格則可能上漲逾15%，均遠優於預期。

而10月價格大漲，可視為是未來數月甚至數季ABF與BT載板可能短缺的明確信號。至於價格調漲的主要原因有二：

一、T-glass相關原物料價格上漲約30%

二、ABF與BT載板交期因原物料訂單交期延長而拉長。

王冠詔說，由於目前原物料交期已從2月、6月的8與18周大幅延長至超過30周，而載板供應商的原物料庫存天數僅剩約二個月，使2026年上半年載板的供應缺口可能達到約50%，意味著ABF載板可能成為AI ASIC晶片出貨的關鍵瓶頸。

由於銅箔基板（CCL）僅占ABF、BT載板物料成本的5%、15%，原物料成本上漲僅會使載板總成本增加約2%-4%，但10月的ABF、BT載板價格卻有望上漲約10%、15%以上，利差相對可觀，將推升載板廠第4季及之後的營收與毛利率、營益率表現。

ABF 原物料

